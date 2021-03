Dieta Plank, menÃ¹ per dimagrire 9 kg: originale e facile

Salute e benessere Alimentazione

La Dieta Plank è una dieta che si basa su un'alimentazione particolare ovvero un regime ipocalorico e iperproteico. Se seguito alla lettera per due settimane permette di perdere 9 kg.Lo schema della dieta Plank assicura la perdita di 9 chili in 2 settimane, presentando un menù settimanale da ripetere, che promette risultati visibili. Trattandosi di una dieta piuttosto sbilanciata dal punto di vista alimentare, la dieta Plank ha raccolto svariate testimonianze critiche, con tanto di scetticismo da parte degli esperti. Ma in cosa consiste la dieta Plank? Qui di seguito potete trovare tutte le informazioni utili a riguardo e un esempio di menù della dieta Plank, così da valutare se approcciarvi o meno. Ricordate sempre però, che prima di intraprendere qualsiasi tipo di dieta sarebbe bene consultare un medico o un esperto nutrizionista.Il menù della dieta Plank è basato solo su alcuni elementi ed è molto restrittivo. Inoltre proprio perché è molto sbilanciato dal punto di vista alimentare risulta essere particolarmente rischiosa per la salute, è consigliato seguirla sotto la supervisione e dopo l’approvazione di un dietologo, altrimenti si consigli una dieta dimagrante più equilibrata e che consenta l’assunzione di alimenti più variegati.Dieta Plank: il menù da seguire per dimagrire velocementeIl menù settimanale della dieta Plank è molto rigido, e va ripetuto anche durante la seconda settimana; dopo questa fase d'attacco però, che promette risultati ben visibili e una sicura perdita di peso, non prevede una fase di mantenimento. Sarebbe comunque una dieta difficile da seguire per più mesi in quanto vengono esclusi quasi completamente zuccheri e carboidrati che, come sappiamo tutti, fanno bene al morale e forniscono al corpo e al cervello l'energia necessaria per funzionare. Comunque, tenendo conto soltanto dei risultati di queste due settimane, si può comunque affermare che la dieta Plank funziona, anche se ci sono state testimonianze e molte controindicazioniDIETA PLANK MENU' SETTIMANALEDIETA PLANK LUNEDI'Prima colazione: caffè a volontà, niente zucchero (sono ammessi i dolcificanti)Pranzo: 2 uova sode, spinaci (leggermente salati)Cena: 1 grande bistecca alla griglia o in padella accompagnata da un’insalata di sedano e finocchiDIETA PLANK MARTEDI’Prima colazione: caffè senza zucchero e una fetta di panePranzo: 1 grande bistecca, insalata e qualsiasi tipo di fruttaCena: prosciutto cotto (non vi è un limite di quantità)DIETA PLANK MERCOLEDI’Prima colazione: caffè senza zucchero e una fetta di panePranzo: 2 uova sode, insalata e pomodoriCena: prosciutto cotto e insalataDIETA PLANK GIOVEDI’Prima colazione: caffè senza zucchero e una fetta di panePranzo: 1 uovo bollito, carote cotte o crude e 50gr di formaggio svizzeroCena: frutta e 250 gr di yogurt scrematoDIETA PLANK VENERDI’Colazione: carote al limone e caffèPranzo: pesce al vapore e pomodoriCena: 1 bistecca con insalataDIETA PLANK SABATOPrima colazione: caffè e una fetta di panePranzo: pollo alla grigliaCena: 2 uova sode, caroteDIETA PLANK DOMENICAColazione: Tè con succo di limonePranzo: 1 bistecca alla griglia, qualsiasi tipo di fruttaCena: ciò che preferisci!Dall’ottavo giorno e per un'altra settimana intera la dieta va ripetuta dall'inizio. Successivamente si può tornare a mangiare normalmente.