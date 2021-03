Dieta gratis per perdere 5 kg: menÃ¹

Salute e benessere Alimentazione

Dieta gratisLa dieta gratis per perdere 5 chili prevede due giorni di dieta liquida e dodici giorni con un menù di 1.000 calorie. La dieta gratis comincia con due giorni di dieta a base di liquidi per eliminare le tossine. Seguono, poi, dodici giorni con cinque pasti al giorno che apportano un totale di 1.000 calorie. Questi pasti ti sazieranno e ti faranno perdere facilmente tre o quattro chili. Potrai mangiare il pasto principale a pranzo o a cena. La dieta sprint va completata quotidianamente con alcuni esercizi per rassodare i muscoli.dieta personalizzata dimagrante: come fare. crea gratis la tua dieta personalizzatadieta gratis: DUE GIORNI DI DIETA A BASE DI LIQUIDINon c’è un inizio migliore, poiché, oltre ad eliminare tossine, perderai quasi un chilo, cosa che ti stimolerà a continuare. Tuttavia, se per te è troppo faticoso, puoi farlo soltanto per un giorno e poi passare al primo menu della dieta gratis.Mattina: 2 bicchieri di succo naturale o confezionato.A pranzo: 2 bicchieri di succo di verdure senza sale (pomodoro, carota, ecc.), confezionato o naturale, preparato con il frullatore e filtrato, condito solamente con erbe aromatiche.A cena: 2 tazze di brodo di verdure. Gli ingredienti sono per due giorni: 2 litri di acqua, 3 carote, 2 porri, 3 gambi di bieta, 2 gambi di bieta, 2 gambi di sedano, una patata piccola, 300 gr di piselli (possono anche essere surgelati), e un rametto di aromatiche. Lasciar cuocere 1 ora. La quantità di liquido deve ridursi circa un litro. Per bere: acqua minerale a volontà.Dieta gratis: 7 menu da 1000 calorieLa dieta da 1000 calorie ha una durata di 2 settimane e si possono perdere fino a 4 chili.dieta gratisColazione: Muesli con frutta: mischiare 2 cucchiaini di muesli non zuccherato con uno yogurt magro e 2 albicocche piccole spezzettate, o con 100 grammi di fragole oppure lamponi, freschi o surgelati. Dolcificare con edulcorante liquido. Da bere: caffè o tè, classico o alla menta senza zucchero e senza latte.Dieta gratis LUNEDI’Metà mattina: una mela.Pranzo: Frittata contadina: 1 fetta di prosciutto cotto, 1 patata piccola bollita con la pelle (60 g), 2 uova, 1 cucchiaio di erbe aromatiche sminuzzate, sale e pepe.Metà pomeriggio: 5 biscottiCena: insalata di spinaci e funghi; 50 g di foglie di spinaci, 100 g di funghi, 1 cucchiaio di panna liquida, 1 cucchiaio di succo di limone, 1 cucchiaio di mostarda di senape, sale e pepe, 1 fetta di pane integrale. Dieta gratis MARTEDI’Metà mattina: 1 yogurt magro.Pranzo: Peperoni ripieni: 1 peperone (150 g), 3 patate piccole bollite con la pelle (180 g), 2 pomodori piccoli (200 g), sale, pepe, timo, 1 fetta di formaggio fresco e poco grasso.Metà pomeriggio: 2 carote grattate.Cena: Ricotta con fragole: 200 g di fragole (tipo grande), 125 g di ricotta scremata (o formaggio fresco), 1 cucchiaio di panna liquida, 1 cucchiaio di succo di limone, dolcificante liquido.Dieta gratis MERCOLEDI’Metà mattina: 1 banana.Pranzo: fegatelli di pollo con salsa di funghi: 60 g di riso, 100 g di fegatelli di pollo, 1 cucchiaino d'olio, 1 scalogno, 100 g di funghi, sale, pepe, 1 cucchiaio di erbe aromatiche sminuzzate.Metà pomeriggio: formaggio al limone: aggiungere a 125 g di formaggio fresco un po' di succo di limone e poche gocce di dolcificante. Mescolare bene.Cena: Formaggio con fichi: 2 fette di formaggio poco calorico, 2 fette di pane di segale, 2 fichi freschi e perfettamente maturi.Dieta gratis GIOVEDI’Metà mattina: una pesca.Pranzo: pannocchia di mais con burro alle erbe delicate: 1 pannocchia surgelata, 2 cucchiaini di burro o margarina, 1 cucchiaio di panna liquida, 1 cucchiaio di erbe sminuzzate, sale e pepe.Cuocere la pannocchia in acqua salata per 10 minuti. Mischiare il burro con la panna, le erbe, sale e pepe. Ungere la pannocchia con il composto ottenuto.Metà pomeriggio: pane e formaggio: spalmare mezza fetta di pane integrale con mostarda di senape e aggiungere una porzione di formaggio poco calorico.Cena: insalata greca: 1 cetriolo, 2 pomodori medi, 1 cucchiaio di olio, aceto, sale, pepe, 100 g di formaggio fresco, timo, 2 fette di pane di segale.Dieta gratis VENERDI’Metà mattina: una tazza di brodo di verdure.Pranzo: spaghetti con sugo di pomodoro: 3 pomodori maturi 250 g), sale, pepe, basilico fresco, prezzemolo, 1 spicchio d'aglio, 2 cucchiaini d'olio extravergine, 40 g di spaghetti (pesati a crudo). Metà pomeriggio: un mango.Cena: cocktail di gamberetti: 150 g di gamberetti, 1 kiwi, 2 cucchiai di panna liquida, succo di limone, sale pepe, 2 fette di pane di segale.Dieta gratis SABATOMetà mattina: due kiwi.Pranzo: uova al prosciutto: 1 cucchiaio di margarina, 1 fetta di prosciutto cotto, 1 fetta di pane integrale, 1 uovo, sale e pepe.Metà pomeriggio: due peperoni crudi.Cena: Salmone e uovo: 1 uovo sodo, 1 fetta di pane integrale, 1 cucchiaino di burro, 50 grammi di ottimo salmone affumicato.Dieta gratis DOMENICAMetà mattina: due carote crude.Pranzo: piatto unico: 3 patate piccole (da 60 gr.), 150 g di spinaci surgelati, sale, pepe, noce moscata, 1 uovo, 1 cucchiaio di burro o margarina.Metà pomeriggio: uno yogurt alla frutta.Cena: bistecca alla tartara con pane integrale: 125 g di filetto di manzo appena macinato, sale, pepe, 1 scalogno, 1 cucchiaio di capperi, 1 cetriolo sottaceto, 2 fette di pane integrale, 1 cucchiaio di ketchup, 1/2 cucchiaio dì mostarda di senape, alcune gocce di salsa tartara. Per gli altri giorni della dieta si può scegliere a piacere un menù tra quelli della settimana. Prima di cominciare qualsiasi diete è fortemente raccomandato choedere il parere del proprio medico o di uno specialista. La dieta sopraelencata è vitate a chi soffre di patologie importanti e alle donne in gravidanza