Dieta del super metabolismo, vera ricetta per dimagrire 5 chili: menÃ¹

Salute e benessere Alimentazione

Dieta del super metabolismo, vera ricetta per dimagrire 5 chili: menù Dieta del super metabolismo, vera ricetta per dimagrire 5 chili: menù

La dieta del super metabolismo, la vera ricetta per dimagrire subito FINO A 5 CHILI. La dieta del super metabolismo è un regime alimentare che promette di far perdere velocemente qualche chilo di troppo. Ma come funziona, cosa è consigliato mangiare e soprattutto quali possono essere le controindicazioni di questo tipo di dieta? Quali sono le regole fondamentali per dimagrire fino a 5 chili subito seguendo la dieta del super metabolismo?Ecco le regole della DIETA DEL SUPER METABOLISMOLe 4 fondamentali fasi della dieta del super metabolismo:La prima fase dura due giorni e prevede l'assunzione soprattutto di frutta e cereali. Tutte le verdure a foglia verde possono essere consumate, così come pomodori, peperoni, zucchine, broccoli, legumi e persino funghi e melanzane. Concesse, naturalmente, frutta fresca e anche alcuni salumi magri come fesa di tacchino o prosciutto, le carni bianche, i pesci magri come merluzzo o sogliola, gli amidi e i cereali. Banditi categoricamente latticini e tutti gli alimenti non compresi nell'elenco.Anche la seconda fase dura due giorni ed è cadenzata su verdure e proteine.Oltre a tutte le verdure a foglia verde, possono essere consumati soltanto due frutti a basso contenuto di zucchero come limone o lime e varietà di carni magre come i salumi leggeri, le carni bianche e tutti i tipi di pesci. Vietati frutta, cereali, legumi e latticini.La terza e ultima fase dura tre giorni ed ha come alimenti principali frutta, cereali, proteine e grassi buoni. Come sempre sono tollerate le verdure a foglia verde, si possono ricominciare a mangiare cetrioli, legumi, peperoni, funghi, melanzane, broccoli e zucchine, oltre a carni bianche, salumi magri e tutti i tipi di pesci. Inoltre, sì alla frutta fresca, a cereali come orzo, riso e avena e anche a sostanze considerate grasse: olio d'oliva, burro d'arachidi, semi di girasole, sesamo e zucca.LE BEVANDE PER LA DIETA DEL SUPER METABOLISMOIn ogni fase della dieta si possono consumare liberamente tisane non zuccherate, tè deteinato, ma anche salsa di pomodoro e brodo di manzo sgrassato, oltre a tanta acqua. Secondo i dettami della dieta del super metabolismo, occorre consumare 5 piccoli pasti giornalieri a intervalli di 3-4 ore. I cibi preferibilmente devono essere privi di conservanti e provenienti da allevamenti bio, freschi e a km zero.Non sono ammessi i digiuni, gli zuccheri raffinati, l'alcol, il caffè, succhi di frutta, gli alimenti OGM. Questo regime alimentare è stato ideato nel 2013 da Haylie Pomroy, conosciuta come la nutrizionista e consulente di fitness delle star. Ma in cosa consiste esattamente questa dieta?La dieta del super metabolismo sostanzialmente è una dieta che vuole riattivare il metabolismo attraverso una certa rotazione degli alimenti, scelti tra quelli più in grado di stimolare le funzionalità del fegato e di alcune ghiandole. Si dovrebbero infatti alternare giornate in cui si assumono prevalentemente carboidrati a giornate invece in cui sono presenti maggiori proteine o grassi.Fondamentale anche, per mantenere alto il metabolismo, consumare ogni giorno 5 pasti: 3 principali più due spuntini, quindi indicativamente mangiare ogni 3-4 ore ad eccezione della notte.DIETA DEL SUPER METABOLISMO: ESEMPIO MENU SETTTIMANAEcco un menù settimanale della dieta del super metabolismo. Ricordati, però, come sempre prima di affidarsi a qualsiasi dieta, che è d'obbligo rivolgersi a un dietologo o nutrizionista di fiducia.DIETA DEL SUPER METABOLISMOLUNEDI': Colazione a base di frullato di frutta fresca con fiocchi di avena, poi 2 mele a metà mattina, a pranzo insalata con tonno, mela e spinaci, un'arancia a metà pomeriggio, riso e würstel di pollo a cena.DIETA DEL SUPER METABOLISMOMARTEDI': Pane tostato e fragole a colazione, come spuntino un mango, a pranzo riso e wurstel di pollo, come merenda 2 pere, a cena filetto di maiale con broccoli e ananas.DIETA DEL SUPER METABOLISMOMERCOLEDI': Omelette di 3 albumi con funghi, fesa di tacchino a metà mattino, a pranzo un peperone farcito con tonno e cetrioli, nel pomeriggio bresaola, a cena filetto di manzo con spinaci.DIETA DEL SUPER METABOLISMOGIOVEDI': Omelette di 3 albumi con spinaci, come spuntino delle fettine di salmone affumicato, a pranzo filetto di manzo con verdure, a merenda 3 uova sode private del tuorlo, a cena mix di verdure e fesa di vitello grigliata.DIETA DEL SUPER METABOLISMOVENERDI': A colazione pane tostato con uovo, pomodoro e cipolla, a metà mattino una manciata di mandorle, a pranzo insalata con tonno, a merenda dei pistacchi, a cena lonza di maiale con patate.DIETA DEL SUPER METABOLISMOSABATO: Pane tostato e margarina a colazione, a metà mattino del sedano nella maionese, insalata di pomodori a pranzo, nel pomeriggio mezzo avocado, a cena pesce spada con olive.DIETA DEL SUPER METABOLISMODOMENICA: A colazione frullato di frutta fresca e fiocchi d'avena, come spuntino una manciata di nocciole, a pranzo insalata di gamberetti, a merenda mix di verdure, a cena salmone con patate.