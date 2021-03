Spadaro, responsabile Dipartimento Pari OpportunitÃ  e DisabilitÃ  per la Provincia Ragusa

Politica Forza Italia

Spadaro, responsabile Dipartimento Pari Opportunità e Disabilità per la Provincia Ragusa

È la dott.ssa Valentina Spadaro, già coordinatrice provinciale dei Club Forza Silvio di Ragusa e dirigente regionale di Forza Italia Giovani, la Responsabile del Dipartimento Pari Opportunità e Disabilità Forza Italia della Provincia di Ragusa. Con la nomina ricevuta dal Responsabile Regionale del Dipartimento Pari Opportunità e Disabilità Forza Italia per Sicilia Orientale, Carmelo Coppola e concorde con l'on. Gianfranco Miccichè, Coordinatore Regionale di Forza Italia Sicilia, l'on. Giusy Versace, Coordinatrice Nazionale del Dipartimento Pari Opportunità e Disabilità Forza Italia ed il coordinatore di Forza Italia Ragusa, Giancarlo Cugnata, la dott.ssa Spadaro ha accettato l’incarico a lei affidato con l’entusiasmo e la passione che da sempre la contraddistinguano a fianco di uomini, donne, ragazzi, bambini ed ogni categoria sociale del territorio ibleo, al fine di aiutare e supportare le istanze e le esigenze sociali della comunità del territorio in cammino ed in continua crescita.Unitamente alla nomina, giungono alla dott.ssa Spadaro gli auguri di buon lavoro da parte del partito.