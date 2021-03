Comune Pozzallo, nuovo look per piazza Studi

Economia Comune di Pozzallo

Al via oggi a Pozzallo i lavori di restyling di piazza Studi. Il progetto prevede il rifacimento dell’aiuola centrale in cui verrà allocata una scultura in acciaio rappresentante tre onde, con all’estremità la goccia del sangue, simbolo dell’Avis. Saranno piantumate nuove piante e sarà realizzato un nuovo impianto di illuminazione. Il progetto è stato redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale e sarà finanziato dall’Avis di Pozzallo, così come da convenzione firmata il 27 gennaio 2021 dal Sindaco Roberto Ammatuna e dal Presidente dell’Avis Sandro Donzella.