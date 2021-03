Cucina Alimentazione chetogenica

Ricette per dieta chetogenica: colazione, spuntino, pranzo e cena

Colazione con uova alla benedict. Ricetta presa da The Nourish Caveman sostituisce il carboidrato con il cavolo biologico per una colazione superfood.PREPARAZIONESciogliere 1 cucchiaio di burro in una padella piccola. Aggiungere 1 spicchio d'aglio sbucciato alla padella. Lasciate cuocere per circa un minuto. Aggiungere 60 grammi di cavolo grezzo, lavato e tagliato, nella padella. Coprite con un coperchio e fate cuocere per circa 5 minuti, mescolando ogni tanto. Togliere dalla padella e tenere in caldo. Mentre avviene questa cottura, separare un uovo in due ciotole. Aggiungere un uovo intero alla ciotola dove c'è il bianco d'uovo. Aggiungere un altro cucchiaio di burro nella padella e friggere le uova. Per la salsa d'accompagnamento, sciogliere 2 cucchiai di burro con 1 cucchiaio di crema di cocco. In un piccolo robot da cucina, aggiungere il tuorlo d'uovo rimasto, un pizzico di sale, e una buona grattugiata di pepe nero fresco. Aggiungere il tuorlo d'uovo con sale e pepe alla miscela crema di burro / cocco di integrare fino a formare una crema omogenea. Per servire, coprire il piatto con il cavolo cotto, aggiungere l'uovo fritto in cima, e poi aggiungere tanta salsa olandese, così si chiama la salsa che avrete creato.Pranzo con Zuppa superfoodPREPARAZIONESbucciare e tagliare finemente a dadini 1 cipolla media bianca e 2 spicchi d'aglio e porle in una pentola con 30 grammi di burro chiarificato o olio di cocco. Cuocere a fuoco medio-alto fino a quando si sono un po' dorati. Lavare 150 grammi di crescione e 200 grammi di spinaci freschi o congelati e metterli da parte. Tagliare 1 cespo medio di cavolfiore in piccole cimette e porlo nella pentola con la cipolla rosolata. Aggiungere 1 foglia di alloro sbriciolata. Fate cuocere per circa 5 minuti e mescolate spesso. Aggiungete gli spinaci e il crescione e cuocere fino ad appassirli per circa 2-3 minuti. Versate 1 litro di brodo vegetale e portate a ebollizione. Cuocere fino a quando il cavolfiore è abbastanza morbido. Versate una tazza di latte di cocco. Condite con sale e pepe. Togliete dal fuoco e rendetelo una crema con il frullatore ad immersione. Servire immediatamente o servitelo freddo. Si può conservare in frigo per un massimo di 5 giorni.Snack o spuntini di metà mattina o di metà pomeriggio chetogeniciCrackers al formaggio, ricetta presa da Healthy Living.PREPARAZIONEPreriscaldare il forno a 180 gradi e foderare una teglia con carta da forno. Prendete qualche fetta di formaggio a pasta dura e metteteli sulla teglia da forno. Cuocere in forno per 10-12 minuti fino a che il formaggio ha un colore marrone. Usare un tovagliolo di carta per assorbire l'olio in eccesso. Quando il formaggio sarà freddo sarà un ottimo snack.Snack o spuntini di metà mattina o di metà pomeriggio chetogeniciAvocado avvolti con la pancetta, ricetta presa su Oh Sweet BasilPREPARAZIONEPreriscaldare il forno a 200 gradi e foderare una teglia con un foglio di carta da forno. In una piccola ciotola, mescolare insieme 30 grammi di zucchero di canna e ½ -1 cucchiaino di peperoncino in polvere, a seconda di quanto piccante vi piacciano le cose. Tagliare in due un avocado e togliere il nocciolo. Affettarlo. Avrete bisogno di 4-6 fette di pancetta. Tagliate ogni fetta in 3-5 pezzi e avvolgete ogni pezzo attorno l'avocado. Arrotolate la pancetta attorno all'avocado e conditelo con la miscela di zucchero e peperoncino. Cuocere in forno per 10-15 minuti.Cena: bistecca con funghi. Ricetta di Caveman KetoPREPARAZIONEPreriscaldate il forno a 250 gradi. Sale e pepe su entrambi i lati della bistecca. Scaldate una padella di ghisa. Sciogliete 1 cucchiaio di burro fino a quando non bolle. Cuocete la bistecca per 2 minuti per lato poi trasferitela al forno per la finitura. Cuocete in forno fino a quando la temperatura interna raggiunge il livello desiderato. Una volta che le bistecche sono fatte, mettetele da parte e fatele riposare. Aggiungi un po' vino porto nella padella per sfumare e raschiare un po' del residuo di carne rimasto. Aggiungi i funghi e un po' di panna. Una volta che il sugo si sarà addensato versatelo sopra la bistecca e servite.Cena: Salmone al forno, ricetta chetogenicaPREPARAZIONEIn una ciotola di vetro preparate una marinatura mescolando 2 spicchi d'aglio tritato, 6 cucchiai di olio, 1 cucchiaino di basilico essiccato, 1 cucchiaino di sale, 1 cucchiaino di pepe nero, succo di limone e 1 cucchiaio di prezzemolo fresco tritato. Mettere 2 filetti di salmone in un piatto e copriteli con la marinatura. Marinare in frigorifero circa 1 ora, girando ogni tanto. Preriscaldare il forno a 180 gradi. Posizionare i filetti su un foglio di alluminio, coprite con la marinatura rimasta. Cuocere dai 35 ai 45 minuti.