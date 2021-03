Covid Scicli, 34 positivi al virus: 14 sono minori

Attualità Comune di Scicli

A Scicli continua a salire il numero dei positivi al Covid 19. In totale secondo i dati pubblicati ieri sulla pagina Facebook del Comune di Scicli, i positivi sono 34 di cui 14 minori. Il sindaco di Scicli Enzo Giannone ieri ha prorogato fino al 6 marzo la chiusura di tutte le scuole di Scicli per consentire la sanificazione dei locali scolastici. In pochi giorni il numero dei positivi al coronavirus in città è praticamente raddoppiato. Il 26 febbraio sempre secondo i dati diffusi dal Primo Cittadino in città vi erano 19 persone positivi e 149 in quarantena.