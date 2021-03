Covid Ragusa, da oggi test rapidi popolazione scolastica: ecco dove

Attualità Asp Ragusa

A partire da oggi, 2 marzo, e per tutto il mese di marzo 2021, al teatro Tenda di Ragusa si dedicheranno degli appuntamenti settimanali per i test rapidi rivolti alla popolazione scolastica. Nello specifico: il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15.00 alle 18.00 sarà il team del distretto di Ragusa, direttore ff dott. Giovanni Ragusa, impegnato nell’ effettuazione dei test antigenici. Si ricorda, altresì, che per i restanti giorni le attività di screening saranno così articolate: ìmartedì dalle ore 15.00 alle 18.00 e il sabato dalle 9.00 alle 13.00 di popolazione; lunedì, mercoledì e venerdì mattina dalle 10.00 alle 12.00 per coloro che dovranno effettuare accertamenti diagnostici o visite specialistiche.