Covid Sicilia: 478 positivi e 18 morti: 26 Ragusa

Sicilia Coronavirus

Sono 478 i nuovi positivi al covid 19 e 18 i morti nelle ultime 24 ore in Sicilia. Sono i dati del Bollettino del Ministero della Salute di oggi, 1 marzo 2021. In totale i positivi sono 26.181 (+199) e di questi, 25.323 si trovano in isolamento domiciliare, 726 ricoverati con sintomi e 132 in Terapia Intensiva (+7 ingressi). I tamponi effettuati sono 20.864.Ecco i dati relativi ai positivi nelle varie province siciliane:183 Palermo122 Catania58 Messina48 Siracusa15 Trapani26 Ragusa17 Caltanissetta2 Agrigento7 EnnaFonte Ministero della Salute