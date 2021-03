Salute e benessere Alimentazione dietatica

Dieta riso: dieta dimagrante settimana -3 chili Dieta riso: dieta dimagrante settimana -3 chili

Dieta del riso: dieta dimagrante -3 chili in una settimana. Come funziona la dieta del riso per dimagrire velocemente.La dieta del riso è una dieta dimagrante che può fare perdere fino a – 3 chili in una settimana. E’ una dieta che prevede non solo il riso ma anche altri alimenti. L’anima della dieta naturalmente rimane il riso: il segreto per mangiarlo senza ingrassare è condirlo con semplicità e fantasia, preparando sughi leggeri a base di verdure, insaporiti con erbe aromatiche e spezie, con poco olio extra vergine d’oliva o di riso. L’associazione con i legumi (riso e lenticchie, riso e fagioli, soia, ecc.) ne fanno un piatto saporito e completo. Ceci, fagioli, piselli, lenticchie sono ricchi di proteine e in un contesto generale possono sostituire carne e pesce. Il riso ha un ottimo indice di sazietà (anche maggiore della pasta) ed è molto digeribile. Un etto buttato in pentola si trasforma in 260 grammi di riso da condire, e la qualità integrale è la migliore. In questa dieta trovano posto anche molti alimenti che un tempo erano considerati proibiti: ad esempio, come spuntino o per merenda, la frutta secca (facendo attenzione alle porzioni) perché ci permette di arrivare ai pasti principali con meno fame: noci, nocciole, mandorle hanno un buon contenuto di grassi ma un basso indice glicemico, e per questo aumentano il senso di sazietà. Per dopo cena una tisana sgonfiante.Ma vediamo quali sono le regole della dieta del riso o della dieta dimagrante per una settimana.La dieta del riso fa dimagrire e sgonfia in pochi giorni: ecco come funzionaDieta riso, regole generali:Se non godete di buona salute, prima di intraprendere qualsiasi tipo di dieta chiedete consiglio al vostro medico curante.Variate sempre il più possibile gli alimenti. Ad esempio: in una ricetta che prevede riso e una verdura, potete variare i vegetali passando dai broccoli alle cime di rape, ai cavolfiori, agli spinaci, ecc.L’acqua non fa ingrassare, consumatene almeno un litro al giorno per eliminare le tossine e favorire il buon funzionamento intestinale.Vietate le fritture e favorite le cotture al vapore o ai ferri.Usate il sale con moderazione. Per insaporire i piatti abbondate con erbe aromatiche e spezie che danno gusto ma non aggiungono calorie.Sono consentiti due caffè al giorno oltre a quelli ammessi dalla dieta senza zucchero ma con dolcificante.Per avere effetti immediati bisogna abbinare alla dieta un’adeguata attività sportiva che vi permetterà di raggiungere uno stato di salute ottimale e bruciare in modo salubre le calorie in eccesso.Menù della dieta riso: cosa mangiareDieta del riso, menù 7 giorni dieta riso: PRIMO GIORNOCOLAZIONE1 caffè o un tè con dolcificante1 bicchiere di latte di riso o di mandorle1 barretta di riso e cioccolato fondente o fiocchi integrali d’avena gr 30METÀ MATTINA1 spremuta d’agrumi o 1 porzione di frutta secca a guscio (15 pistacchi o 10 mandorle o 3 noci)PRANZO 1 vellutata di verdure con gallette di riso o maisMERENDA1 croccante di frutta secca o 1 porzione di frutta secca a guscio (15 pistacchi o 10 mandorle o 3 noci)CENA1 piatto di verdure cotte o crude a piacere1 cucchiaino di olio di riso o extravergine d’oliva1 cucchiaino d’aceto balsamico o di risoDOPOCENA1 tisana: finocchio, anice stellato, menta, tiglio, camomilla, zenzerodieta riso: SECONDO GIORNOCOLAZIONE1 caffè o un tè con dolcificante1 bicchiere di latte di riso o di mandorle1 barretta di riso e cioccolato fondente o fiocchi integrali d’avena gr 30METÀ MATTINA1 spremuta d’agrumi o 1 porzione di frutta secca a guscio (15 pistacchi o 10 mandorle o 3 noci)PRANZO1 vellutata di asparagi con gallette di mais o risoMERENDA1 croccante di frutta secca o 1 porzione di frutta secca a guscio (15 pistacchi o 10 mandorle o 3 noci)CENA1 piatto insalata verde a piacere1 cucchiaino di olio di riso o extravergine d’oliva1 cucchiaino d’aceto balsamico o di risoDOPOCENA1 tisana: finocchio, anice stellato, menta, tiglio, camomilla, zenzerodieta riso: TERZO GIORNOCOLAZIONE1 caffè o un tè con dolcificante1 bicchiere di latte di riso o di mandorle1 barretta di riso e cioccolato fondente o fiocchi integrali d’avena gr 30METÀ MATTINA1 spremuta d’agrumi o 1 porzione di frutta secca a guscio (15 pistacchi o 10 mandorle o 3 noci)PRANZO1 vellutata di pomodoro con gallette di mais o risoMERENDA1 croccante di frutta secca o 1 porzione di frutta secca a guscio (15 pistacchi o 10 mandorle o 3 noci)CENA1 piatto verdure cotte a piacere1 cucchiaino di olio di riso o extravergine d’oliva1 cucchiaino d’aceto balsamico o di risoDOPOCENAuna tisana: finocchio, anice stellato, menta, tiglio, camomilla, zenzerodieta riso: QUARTO GIORNOCOLAZIONE1 caffè o un tè con dolcificante1 bicchiere di latte di riso o di mandorle1 barretta di riso e cioccolato fondente o fiocchi integrali d’avena gr 30METÀ MATTINA1 spremuta d’agrumi o 1 porzione di frutta secca a guscio (15 pistacchi o 10 mandorle o 3 noci)PRANZO1 vellutata di verdure con gallette di mais o risoMERENDA1 croccante di frutta secca o 1 porzione di frutta secca a guscio (15 pistacchi o 10 mandorle o 3 noci)CENA1 piatto insalata mista a piacere1 cucchiaino di olio di riso o extravergine d’oliva1 cucchiaino d’aceto balsamico o di risoDOPOCENA1 tisana: finocchio, anice stellato, menta, tiglio, camomilla, zenzerodieta del riso: QUINTO GIORNOCOLAZIONE1 caffè o un tè con dolcificante1 bicchiere di latte di riso o di mandorle1 barretta di riso e cioccolato fondente o fiocchi integrali d’avena gr 30METÀ MATTINA1 spremuta d’agrumi o 1 porzione di frutta secca a guscio (15 pistacchi o 10 mandorle o 3 noci)PRANZO1 vellutata di broccoli con gallette di mais o risoMERENDA1 croccante di frutta secca o 1 porzione di frutta secca a guscio (15 pistacchi o 10 mandorle o 3 noci)CENA1 piatto di insalata e mais1 cucchiaino di olio di riso o extravergine d’oliva1 cucchiaino d’aceto balsamico o di risoDOPOCENA1 tisana: finocchio, anice stellato, menta, tiglio, camomilla, zenzero.dieta riso: SESTO GIORNOCOLAZIONE1 caffè o un tè con dolcificante1 bicchiere di latte di riso o di mandorle1 barretta di riso e cioccolato fondente o fiocchi integrali d’avena gr 30METÀ MATTINA1 spremuta d’agrumi o 1 porzione di frutta secca a guscio (15 pistacchi o 10 mandorle o 3 noci)PRANZO1 vellutata di zucca con gallette di mais o risoMERENDA1 croccante di frutta secca o 1 porzione di frutta secca a guscio (15 pistacchi o 10 mandorle o 3 noci)CENA1 piatto di verdure cotte o crude a piacere1 cucchiaino di olio di riso o extravergine d’oliva1 cucchiaino d’aceto balsamico o di risoDOPOCENA1 tisana: finocchio, anice stellato, menta, tiglio, camomilla, zenzerodieta riso: SETTIMO GIORNOCOLAZIONE1 caffè o un tè con dolcificante1 bicchiere di latte di riso o di mandorle1 barretta di riso e cioccolato fondente o fiocchi integrali d’avena gr 30METÀ MATTINA1 spremuta d’agrumi o 1 porzione di frutta secca a guscio (15 pistacchi o 10 mandorle o 3 noci)PRANZO1 vellutata di verdure con gallette di mais o risoMERENDA1 croccante di frutta secca o 1 porzione di frutta secca a guscio (15 pistacchi o 10 mandorle o 3 noci)CENA1 piatto di insalata verde a piacere1 cucchiaino di olio di riso o extravergine d’oliva1 cucchiaino d’aceto balsamico o di risoDOPOCENA1 tisana: finocchio, anice stellato, menta, tiglio, camomilla, zenzero