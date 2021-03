Rimedi naturali Benessere

5 tisane drenanti di marzo

Le 5 tisane drenanti per dimagrire e combattere la ritenzione idrica sono ideali da consumare a marzo, mese della primavera. Le tisane sono ottime per depurare l’organismo e drenare i liquidi in eccesso.In particolare la ritenzione idrica è un disturbo che riguarda e affligge milioni di italiani, non solo donne, ma anche uomini. Accade quando il nostro organismo non riesce a espellere regolarmente i liquidi assunti e li trattiene al suo interno. Questo fenomeno di sosta dei liquidi, o stagnazione, comporta anche la nascita di inestetismi quali la cellulite, che si accumula su cosce, glutei e addome. Il nostro organismo, per funzionare perfettamente, avrebbe bisogno di assumere almeno 2 l di acqua al giorno, uniti ad almeno 5 porzioni di frutta e verdura. Ma, esistono anche 5 tisane drenanti che purificano l’intestino e combattono la ritenzione idrica.Ma cos’è la ritenzione idrica?Spesso quello che ci sembra grasso, in realtà spesso è solo gonfiore, edema da ritenzione di liquidi, e non è riducendo le calorie che riusciremo a ritrovare la perfetta tonicità dei tessuti. Piuttosto, dovremo puntare su alimenti ricchi d’acqua e di antiossidanti con effetto antinfiammatorio, che ci permettano di migliorare la circolazione sanguigna e linfatica, come la frutta e la verdura, e di fibre che combattano stipsi e meteorismo intestinale. Fare un pò di moto è poi cruciale quando si soffra di questo genere di problematiche, ma un aiuto in più ci arriva anche dalle piante. Ecco le 5 migliori tisane drenanti che possiamo assumere anche tutti i giorni per sgonfiarci e veder finalmente ridursi quei cm di troppo che foderano pancia, cosce e fianchi.Tisane, infusi e decottiQueste 5 erbe essenziali, per depurare e stare meglio, vanno assunte come tisane, infusi e decotti. Anche alla sera, prima di coricarsi, lasciandole raffreddare e bevendole come bevande rinfrescanti.5 TISANE DRENANTI che purificano l’intestino e combattono la ritenzione idrica, con tutte le loro virtù.Il Tarassaco e l’ortica, binomio classico della depurazione e beneficiDiureticiFavoriscono il transito intestinaleDepurano il fegatoRiducono la pressione arteriosaAlleviano la pressione prostaticaIl ribes nero, principe del benessere e benificiPreviene i calcoli renaliCombatte i radicali liberiDepura e rinfrescaAntinfiammatorioCombatte i dolori reumatici e articolaricombatte l’ipertensione arteriosaEquiseto e betulla, meno conosciuti, ma non meno efficaci. BeneficiPrevengono l’osteoporosicombattono celluliteproteggono i capillariRinforzano unghie, ossa e capelliRiducono il colesteroloCombattono il gonfioreFavoriscono la pulizia renaleParticolarmente consigliati agli sportiviPossono essere comprati in tutte le erboristerie, le farmacie con reparto erboristico e comodamente on line sui siti delle aziende che li producono. Si possono creare degli infusi rinfrescanti, che possono essere portati anche al lavoro come bevanda salutare e depurante. Si faccia attenzione che, favorendo la espulsione dei liquidi, comportano una maggiorazione della funzione di minzione.