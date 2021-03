Vittoria, strada come groviera: buche come crateri

Politica Denuncia

La strada che costeggia contrada Resinè come una groviera: buche come crateri. La strada ridotta ormai molto peggio di una trazzera, la nuova videodenuncia del segretario cittadino del Pd di Vittoria Giuseppe Nicastro: “I produttori agricoli della zona in grave difficoltà”. “Non è una strada. E non è neppure una trazzera. Molto peggio. E’ qualcosa di indefinibile. Che questa città, i suoi produttori agricoli, soprattutto, non meritano”. Fa riferimento alla via di comunicazione che costeggia contrada Resinè la nuova videodenuncia del segretario cittadino del Pd di Vittoria, Giuseppe Nicastro, costretto a intervenire dopo le numerose segnalazioni ricevute dagli operatori della zona. “Ci troviamo – chiarisce Nicastro – in un’area caratterizzata dalla presenza di numerosi insediamenti agricoli. Qui gli agricoltori, dopo una giornata di duro lavoro, percorrono questa via di comunicazione per trasportare la propria merce al mercato. Ma non è una strada adatta ai camion carichi di prodotti ortofrutticoli. Basti pensare che ogni tanto, qualche cassa di merce cade addirittura dai cassoni e finisce a terra perché le buche sono talmente profonde che i sobbalzi dei mezzi condizionano il regolare trasporto.Tutti a chiedersi quali sono i criteri che spingono a lasciare questa strada, chiamiamola così, nelle condizioni attuali. Sembra che abbia subito un bombardamento, come se fosse l’arteria stradale di una città in guerra. Il Pd chiede che l’intera via di collegamento che attraversa Resinè possa essere ripristinata, possa ritornare in condizioni più o meno normali per garantire il regolare passaggio di auto e mezzi pesanti. E’ necessario che dal Comune arrivi un segnale forte e chiaro. Le istituzioni intervengano pure per garantire il regolare espletamento delle attività di trasporto dei produttori della zona”.