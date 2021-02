Addio Pin, dal 1Â° marzo Spid accesso a siti PA

Italia Inps

Agenzia Entrate, addio Pin, dal 1° marzo Spid accesso a siti PA . Dal 1 marzo 2021 si dovrà dire addio ai vecchi Pin. Il Decreto Semplificazione e Innovazione digitale (DL n. 76/2020), ha disposto infatti che l’accesso dei cittadini ai servizi della Pubblica Amministrazione dovrà essere effettuato attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), la Carta di Identità Elettronica (CIE), o la CNS. Lo comunica l’Agenzia delle entrate attraverso il comunicato del 16 febbraio 2021, sottolineando che le credenziali Fisconline fornite dall’Agenzia (codice fiscale, password e PIN), già in possesso degli utenti e in uso restano per ora valide, ma verranno dismesse il 30 settembre 2021.