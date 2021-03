Scicli, lavori nella chiesa del GesÃ¹

Economia Lavori

Sono stati aggiudicati dall’amministrazione comunale Giannone, con il coordinamento dell’assessore Viviana Pitrolo, i lavori di manutenzione straordinaria la chiesa di Santa Maria del Gesù, sita in corso Mazzini a Scicli. E’ in corso un’altra gara di appalto, relativa all’aggiudicazione dei lavori di manutenzione e di conservazione per il Convento del Rosario. Due settimane fa erano stato aggiudicati i lavori del ricovero Opera Pia Carpentieri. Il finanziamento delle tre opere è stato destinato dall’assessorato regionale alle Infrastrutture all’Opera Pia e alla Curia di Noto.