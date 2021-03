Economia Comune di Ragusa

Bonus idrico a Ragusa: come averlo Bonus idrico a Ragusa: come averlo

Bonus idrico integrativo comunale a Ragusa. Sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Ragusa nella pagina “Tasse e Tributi - Servizio idrico integrato”, i criteri per la richiesta del bonus idrico integrativo comunale per l’anno 2021 che viene erogato in aggiunta al bonus sociale ARERA. Il bonus è destinato al sostegno dei cittadini e delle famiglie residenti nel territorio comunale che si trovano in disagiata condizioni economiche. Le domande dovranno essere presentate entro il 30 giugno 2021, trasmettendo tutta la documentazione richiesta a: ufficio.protocollo@comune.ragusa.gov.it o protocollo@pec.comune.ragusa.gov.it oppure spedirla tramite raccomandata A/R all’ufficio protocollo del Comune di Ragusa sito in corso Italia n. 72.