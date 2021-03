7 ricette dietetiche per dieta riso

Cucina Alimentazione

7 Ricette dietetiche per la dieta riso. Si sa a marzo tutti pensano a perdere i chili di troppo in vista dell’estate e della prova costume. Tra le tante dieta abbiamo pubblicato la dieta riso per dimagrire fino a 3 chili in una settimana, ecco alcune ricette inserite nel menù.RICETTE DIETETICHE: Riso integrale con lenticchieIngredienti per 2 persone: 120 g di riso, 100 g di lenticchie in scatola, 2 pomodori, carota, cipolla, 1 spicchio di aglio, brodo vegetale, 4 cucchiaini di olio extravergine di oliva, sale, pepe.PREPARAZIONE RICETTA DIETETICA Esecuzione: lavate i pomodori e tagliateli a dadini, tritate la cipolla e la carota. Fate rosolare il battuto, per un paio di minuti, in una pentola antiaderente con qualche cucchiaio di brodo. Una volta raggiunto il bollore, aggiungete le lenticchie e lo spicchio di aglio. Salate e lasciate cuocere per una decina di minuti a fuoco basso. Scolate il riso, unitelo alle lenticchie e conditelo con olio e pepe.RICETTE DIETETICHE: Zuppa di quinoa con lenticchieIngredienti per 2 persone: 100 g di quinoa, 200 g di lenticchie, 4 pomodorini, aglio, 1 foglia d’alloro, 1 carota, ½ cipolla, 2 cucchiai di olio extravergine di oliva, sale, peperoncino.PREPARAZIONE RICETTA DIETETICAVersate i legumi in una pentola capiente con la carota intera, i pomodorini schiacciati, l’aglio, la cipolla, l’alloro e ½ bicchiere di acqua. Lasciate cuocere a fiamma bassa e recipiente coperto per 10 minuti e quindi salate. Scaldate la quinoa già pronta e ponete in una zuppiera con i legumi da cui avrete tolto la foglia d’alloro, la carota e l’aglio. Aggiungete l’olio e il peperoncino, mescolate bene.RICETTE DIETETICHE: Riso rosso con piselli, porri e maggioranaIngredienti per 2 persone: 140 g di riso rosso, 300 g di piselli surgelati, 2 porri, maggiorana, ½ dado, 4 cucchiaini di olio extravergine d’oliva, sale e pepe.PREPARAZIONE RICETTA DIETATICAIn una padella antiaderente versate il porro affettato finemente, la maggiorana tritata e fate tostare. Aggiungete il dado e un mestolo d’acqua. Versate i piselli nella padella, coprite e portate a cottura a fiamma bassa, rifondendo con dell’acqua se necessario. Cuocete il riso, scolatelo e versatelo in una zuppiera. Unite i legumi, l’olio a crudo e mescolate bene.RICETTE DIETETICHE: Spezzatino di soia con piselliIngredienti per 2 persone: 300 g bocconcini di soia, 200 g di piselli surgelati, mezza cipolla, 2 cucchiaini di brodo vegetale granulare, 2 cucchiaini di salsa soia, 4 chiodi di garofano, 2 cucchiai d’olio extravergine d’oliva, sale.PREPARAZIONE RICETTA DIETETICAEsecuzione: Mettete i piselli in una padella inaderente con l’olio, la cipolla, 1 chiodo di garofano e un pizzico di sale. Fate cucinare per 5 minuti. Aggiungete la salsa di soia, il brodo vegetale e 2 bicchieri d’acqua. Coprite e fate cuocere a fiamma bassa. Dopo10 minuti, unite i bocconcini di soia e fata cuocere per 15/20 minuti ancora. Servite tiepidoRICETTE DIETETICHE: Spezzatino di soia con zucca, patate e funghi porciniIngredienti per 2 persone: 140 g bocconcini di soia disidratata, 200 g zucca, 2 patate grandi, 240 g polpa di pomodoro, sedano, 1 carota, ½ cipolla, 1 spicchio d’aglio, prezzemolo, 400 g funghi porcini, 1 cucchiaino granulato di brodo vegetale, 1 cucchiaio salsa di soia, 2 foglie d’alloro, erbe aromatiche miste, sale, pepe. PREPARAZIONE RICETTA DIETETICAPortate a ebollizione circa 1 litro d’acqua con 1 cucchiaino abbondante di brodo vegetale granulare, insaporite con un cucchiaio di salsa di soia e le foglie d’alloro: aggiungete quindi la soia disidratata e lasciate cuocere per il tempo indicato. Pulite e tritate finemente il sedano, le carote, la cipolla, l’aglio e il prezzemolo per il soffritto. In una pentola capiente scaldate un po’ d’olio con le erbe aromatiche, e quando sarà ben caldo aggiungete le verdure del soffritto con un pizzico di sale. Fate cuocere a fiamma bassa. Pulite la zucca e riducetela a dadini. Pulite i funghi e tagliateli a fette. Sbucciate e tagliate a cubetti le patate e versate tutte le verdure nella pentola contenente il soffritto. Strizzate molto bene i bocconcini di soia, uniteli alle verdure e fate insaporire il tutto per qualche minuto. Aggiungete infine la polpa di pomodoro e allungate con 2 mestoli di brodo caldo. Lasciate sobbollire per 40 minuti o fino a che patate e funghi saranno morbidi e il sugo rappreso. Regolate di sale e pepe e servite ben caldo.RICETTE DIETETICHE: Paella di verdure e legumiIngredienti per 2 persone: 100 g di riso integrale, 200 g di piselli surgelati, 4 zucchine, 2 carote, 100 g di erbette, 150 di fagiolini, 150 g di zucca, 150 g di verza, 100 g di catalogna, 6 asparagi, 1 porro, ½ scalogno, 2 pomodori ramati, prezzemolo, ½ dado vegetale, 4 cucchiaini di olio di riso, sale, pepe.PREPARAZIONE RICETTA DIETETICAAccendete il forno a 200 gradi. Lavate le verdure e tagliatele grossolanamente, mettetele in una pentola riempita per metà di acqua fredda, unite il dado vegetale e portate a bollore. Pulite e tritate il porro e lo scalogno e metteteli in una teglia con l’olio. Lavate il riso e versatelo nella teglia, fate tostare sul fuoco per due o tre minuti. Condite con sale e pepe. Aggiungetevi il brodo con le verdure e i legumi, mescolate e coprite con della carta da forno. Mettete in forno già caldo e continuate la cottura per 20 – 30 minuti circa, fino a che il brodo non risulti completamente assorbito. Sfornate e al momento di servire mescolate per sgranare i chicchi. Aggiustate di sale e pepe.RICETTE DIETETICHE: Minestrone di verdureIngredienti per 2 persone: 100 g riso integrale, 200 g fagioli cannellini, 200 g cavolo cappuccio, 2 patate, 100 g cimette di cavolfiore, 50 g piselli, 1 mazzetto di bietole, 2 cucchiai trito di cipolla, sedano, prezzemolo, 4 cucchiai passata di pomodoro, 2 cucchiaini d’olio di riso, sale e pepe.PREPARAZIONE RICETTA DIETETICAFate imbiondire il trito di verdure in un tegame di coccio, con l’olio, mezzo bicchiere d’acqua, la salsa di pomodoro e mescolate bene. Unitevi il cavolo cappuccio, le cimette di cavolfiore, le patate e le bietole tutto tagliato a pezzi, salare e aggiungere i fagioli con l’acqua di vegetazione. Fate sobbollire per circa mezz’ora. Lessate a parte i piselli e il riso. Con il mixer frullate 3 quarti della verdura, aggiungete i piselli, il riso scolato al dente, aggiustate di sale e pepe, mescolate e lasciate insaporire per qualche minuto prima di servire.