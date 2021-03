Scicli: Chiara Stella si dimette da segretaria generale

Attualità Comune di Scicli

La Segretaria generale del Comune di Scicli, Avv. Chiara Stella, è stata chiamata a ricoprire un importante incarico presso il Ministero delle Infrastrutture, con sede nelle Regioni Lombardia ed Emilia Romagna. L’Amministrazione comunale, con il grande rammarico per non avere più a disposizione una risorsa così valida e preparata come l’Avv. Stella, che nel periodo in cui ha prestato servizio al Comune di Scicli ha dato prova di capacità di coordinamento notevoli, non può non augurarLe un prosieguo di fulgida carriera e ringraziarla per il suo rilevante apporto.Nelle more dell’attivazione delle procedure di selezione del nuovo segretario comunale, secondo la tempistica vigente, le funzioni saranno svolte dal vicesegretario.