Salvatore Quasimodo, a Modica si vende la casa del premio Nobel

In vendita la casa natale del Nobel della letteratura nel 1959,Salvatore Quasimodo. L'immobile di via Posterla, nel cuore del centro storico di Modica, custodisce lo studio originale del poeta ed altri cimeli che la Regione nel 1992 acquistò dal figlio Alessandro è destinò poi a Modica. La casa è stata nel corso degli anni arricchita grazie al lavoro dell'associazione Proserpina che ha rilevato la gestione nel 2016 dalla cooperativa Etnos. Si tratta di uno dei siti più visitati in città a parte di scuole, turisti e gruppi mossi dall'interesse per l'opera del Nobel. L'associazione Proserpina ha lanciato una raccolta fondi per scongiurare il pericolo di una vendita. Dice la presidente dell'associazione Marinella Ruffino: "La casa museo non è solo patrimonio della città ma di tutto il mondo. La sua integrità e la sua preservazione per il mondo della cultura non riguarda solo l'associazione.Sulla casa museo, in vendita per 395mila euro, vige comunque un diritto di prelazione da parte della Regione.