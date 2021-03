Attualità Lutto

E' morta Sonia Alvarez: una grave perdita per Scicli

E' morta la pittrice Sonia Alvarez, una grave perdita per Scicli e per il mondo della cultura. Il sindaco di Scicli, Enzo Giannone, e l’amministrazione comunale esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa della pittrice Sonia Alvarez, intellettuale, pittrice, che ha tanto amato Scicli, contribuendo alla sua crescita culturale. Il nome di Sonia è inscindibilmente legato a quello del Gruppo di Scicli, e alle tante iniziative culturali, a difesa del territorio e paesaggio, a fianco dell’amato e compianto Piero Guccione. L’amministrazione Giannone valuterà nei prossimi giorni le iniziative per ricordare in maniera adeguata la figura di Sonia, di cui palazzo Spadaro, sede dell’assessorato alla cultura, custodisce alcune opere.