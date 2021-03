Attualità Scuola

Covid Scicli: la chiusura di tutte le scuole fino al 6 marzo

La sanificazione e la chiusura di tutte le scuole di Scicli si protrarrà fino al 6 marzo. Decisione del sindaco di Scicli, Enzo GiannoneNella tarda serata di ieri, in sede di definizione dell’ordinanza e dei provvedimenti conseguenti, considerato il numero di locali scolastici da sottoporre a sanificazione, sentito il Responsabile della Protezione Civile Comunale Ing. Andrea Pisani, il Sindaco di Scicli Enzo Giannone ha disposto che la sanificazione straordinaria di tutte le scuole della città, di ogni ordine e grado, si effettuerà dal 1° marzo e si protrarrà fino al 6 marzo 2021. In questi giorni tutte le scuole rimarranno chiuse all’utenza esterna e gli alunni effettueranno didattica a distanza.Le segreterie rimarranno in funzione, anche per adempiere alle procedure necessarie per sottoporre a controlli tutti i soggetti già in quarantena.