Csen Ragusa invita atleti iblei alle Palestriadi

Chiuderanno il 21 marzo le iscrizioni per la seconda tappa del circuito campionato nazionale delle Palestriadi che il Csen Ragusa ha promosso on line per il 12 e il 13 aprile sulle pagine Facebook “Palestriadi Csen” e “Csen nazionale”. E’ previsto che l’invio dei video da parte di ciascun atleta avvenga dalle 12 del 22 marzo alla mezzanotte del 28 marzo. La risoluzione massima del video gara è di 720 Dpi. “Sino a qualche giorno fa – afferma il presidente provinciale Csen Ragusa, Sergio Cassisi – erano oltre 1.500 gli atleti agonisti iscritti. E’ stato superato il numero di partecipanti alla prima tappa, con quasi 65 società iscritte su 17 regioni italiane. C’è ancora tempo per iscriversi e, per questo motivo, invito gli atleti dell’area iblea a partecipare, utilizzando le indicazioni di cui è possibile prendere atto attraverso le pagine Csen oppure indirizzando una mail a palestriadicsen@gmail.com.Voglio ricordare che le Palestriadi, di cui è responsabile a livello nazionale Francesco De Nardo, su input del presidente Francesco Proietti che si è impegnato per fornire un grande sostegno all’iniziativa, si erano tenute, negli anni scorsi, in presenza, anche a Ragusa, sulla scorta delle indicazioni cronometriche fornite dai professionisti del settore. Ovviamente, non essendo possibile, per forza di cose, proseguire con le esercitazioni in presenza, ci siamo organizzati in un modo virtuale per proseguire un itinerario che, comunque, ci aveva regalato grosse soddisfazioni”.