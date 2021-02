A Catania, movida e mascherine abbassate VIDEO

Sicilia Nuovo Dpcm

Erano in tanti i giovani ieri sera a Catania senza mascherina e zero distanziamento. A denunciare quanto succede in città è l’Associazione Centro storico su LaSicilia. “Non siamo certo contrari al fatto che riaprano i ristoranti - dicono -, dove le regole vengono rispettate. A degradare il centro storico sono i locali, i pub, che risultano essere incontrollabili e le immagini, di questa sera, sono inequivocabili. Frotte di ragazzi, senza mascherina per evitare il contagio da Covid, distanziamento zero. E niente controlli, soprattutto in quelle che dovrebbero essere zone a traffico limitato. Noi denunciamo, ma non sta a noi fare i “controllori”, e nonostante le segnalazioni ai vigili urbani o su Youpol nessuno interviene. Ed è così ogni sera”. Le proposte dell’associazione ci sono: “decongestionare il centro storico dai locali in zone più idonee ad ospitare la movida, come la Plaia. In centro storico è insostenibile, insicura e dannosa”.

