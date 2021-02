Rosolini, morte Evan: depositata l'autopsia

Cronaca Omicidio

Morte del piccolo Evan, depositata l'autopsia. Depositato il risultato dell'autopsia sul piccolo Evan, il bimbo di 2 anni, morto a Rosolini, il 17 agosto del 2020. Per questa drammatica vicenda sono in carcere la madre, Letizia Spatola, e il suo compagno Salvatore Blanco, entrambi accusati di omicidio e maltrattamenti. Secondo il referto medico legale, il bimbo sarebbe morto per un arresto cardiocircolatorio dovuto ad una forma di broncopolmonite collegata alle ripetute lesioni e ai maltrattamenti subiti. Dall'esame emergererebbero anche alcune costole rotte, una frattura allo sterno oltre ad altre lesioni pregresse, sul corpicino del piccolo. La madre del bambino, intanto, in carcere dal settembre scorso, ha richiesto al giudice la concessione degli arresti domiciliari. Richiesta ancora in corso di valutazione. Fonte #quartogrado