Incidente a Comiso con feriti

Incidente stradale oggi pomeriggio in via Generale Girlando a Comiso. Lo scontro per cause ancora in corso di accertamento è avvenuto tra 'un'auto, un'Alfa 147, e uno scooter. Sul posto è intervenuta l'ambulanza del 118 che ha trasporto i feriti al Pronto Soccorso dell'ospedale Guzzardi di Vittoria. Per i rilievi i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. (Foto Assenza)