Ragusa in zona gialla per Covid, tutti al mare a Scoglitti

Nonostante i divieti anti covid ed in particolare il divieto di assembramento anche in questo fine settimana, motivati dal bel tempo primaverile, in tanti non hanno rinunciato ad una passeggiata in riva al mare. Oggi una lunga fila di auto è stata segnalata all’ingresso di Scoglitti, frazione rivierasca di Vittoria.