Folla di persone e assembramenti a Marina di Ragusa

Secondo weekend di assembramenti a Marina di Ragusa nonostante il Covid e nonostante le raccomandazioni del sindaco di Ragusa Peppe Cassì comunicate nei giorni scorsi su facebook. Anche oggi, attirati dalla bella giornata, in tanti si sono recati a Marina di Ragusa per fare una passeggiata in riva al mare. Diverse le foto postate sui social di assembramenti in varie zone del litorale ragusano.