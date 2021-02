Versi di luce: videopoesia anche a Modica

Appuntamenti Festival internazionale di CinemaPoesia

Festival internazionale di CinemaPoesia “Versi di Luce”: Vienna, Atene, Modica e Gela accorciano le distanze all’insegna della Videopoesia. Appuntamento eccezionale nella programmazione del “Versi di Luce” è l’incontro “Festival Internazionali di Videopoesia: progetti e confronti” che si svolgerà domenica 28 febbraio alle ore 19.00 in streaming. Già a nominare gli ospiti viene la pelle d’oca: Sigrun Höllrigl del Poetry Film Festival di Vienna e Sissy Doutsiou dell’International Poetry Festival di Atene, sapientemente intrattenuti da Tiziana Spadaro e Elio Cassarino, referenti del “Versi di Luce” di Modica e di Gela. La tematica è senza dubbio accattivante e avere la consapevolezza he il “Versi di Luce” abbraccia i Festival di Vienna e di Atene è davvero un brivido forte, ma per un Festival come il nostro proteso all’innovazione, alla crescita culturale, all’internazionalità, di certo, è tutta linfa creativa, entusiasmo per spiccare voli sempre più in alto e rivolgersi ad una platea sempre più ampia.A seguire la serata conclusiva con la cerimonia di premiazione dei cortometraggi, lungometraggi, videoclip, videoarte, videopoesia in concorso, del corto selezionato tra quelli presentati dagli istituti scolastici partecipanti a “Giovani Versi di Luce”, la consegna dei premi speciali ad Antonella Monaca, Giovanni Caccamo e Gaetano Ingala, la consegna del premio alla regista Emma Dante. L’incontro “Festival internazionali di Videopoesia: progetti e confronti” e la cerimonia conclusiva della dodicesima edizione del “Versi di Luce” saranno accessibili domenica, rispettivamente alle ore 19.00 e alle ore 21.00, nel sito www.versidiluce.com, sezione streaming, cliccando nel link di riferimento.