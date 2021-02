Gut vince 2^ discesa Val di Fassa, Pirovano quinta

Sport Sci

ROMA - Bis di Lara Gut-Behrami nella seconda discesa libera femminile in Val di Fassa valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2020/2021. Dopo il successo di ieri la svizzera si è ripetuta sulla pista ’’La Volata’’ fermando il cronometro in 1’25″53 e consolidando il primato nella classifica generale di CdM. Alle sue spalle la connazionale Corinne Suter (+0″32) e la tedesca Kira Weidle (+0″68). La migliore delle azzurre è ancora una volta l’atleta di casa Laura Pirovano, 5^ a 79 centesimi di ritardo con lo stesso tempo della norvegese Kajsa Vickhoff Lie. Elena Curtoni chiude al decimo posto a 1″01 dalla vetta, mentre Nadia Delago è 13^ a 1″3. Più staccata Federica Brignone (23^ a 2″16): alle spalle della valdostana c’è Marta Bassino, festeggiata al traguardo per il suo 25° compleanno con un mazzo di fiori.La piemontese ha preceduto l’altra azzurra Francesca Marsaglia, 25^ a 2″37. Domani si torna in pista per il Super-G, altro recupero della gara cinese di Yanqing.