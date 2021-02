Incidente a San Cataldo, si schianta contro un palo: Francesco muore a 16 anni

Sicilia San Cataldo

Incidente mortale a San Cataldo, in via Beppe Montana. Un ragazzo di 16 anni, Francesco Giambra, per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo del suo scooter finendo contro un palo. Erano le 20 di ieri sera quando Francesco ha perso la vita in un modo davvero drammatico. Sono stati gli automobilisti ad avvertire i soccorsi e le forze dell’ordine, dopo aver constatato la gravità della situazione. Immediato l’arrivo del 118, ma purtroppo per Francesco non c’è stato nulla, è stato dichiarato il decesso durante il trasporto all'ospedale Sant'Elia a Caltanissetta. Inutili i tentativi del personale medico che ha cercato di rianimarlo. La famiglia di Francesco è molto conosciuta: i genitori possiedono infatti una pasticceria in via Libertà che da anni è diventata punto di riferimento per la comunità locale.