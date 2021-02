Cultura Rai 5

Porto Empedocle, Agrigento, Ragusa e Scicli. La nuova puntata della serie “L’Atlante che non c’è”, in onda in prima visione lunedì 1 marzo alle 21.15 su Rai5, visita questi luoghi alla ricerca delle somiglianze architettoniche tra il barocco del Sud della Sicilia e i luoghi immaginari descritti da Camilleri. Un viaggio in cui la letteratura incrocia la fiction italiana assieme a tanti protagonisti che aiuteranno a risolvere l'arcano: ma Vigata è in provincia di Ragusa o di Agrigento? A rispondere sono Donatella Finocchiaro, Gaetano Savatteri, Stefania Auci, Gianluca Tavarelli e Silvano Salvatore Nigro. Da Vigata al Paese dei Balocchi, passando per Scilla e Cariddi: una guida turistica in quattro puntate con la quale esplorare paesi, città e mondi immaginari della letteratura che hanno conquistato un'indiscutibile verità "architettonica" che Marco Vivio esplora insieme ad alcuni lettori d'eccezione, tra cui Vinicio Capossela, Ascanio Celestini e Salvatore Esposito.