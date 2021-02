Attualità Scuola

Covid Scicli, 3 insegnanti positive scuola infanzia Don Milani Covid Scicli, 3 insegnanti positive scuola infanzia Don Milani

Tre insegnanti in una scuola dell'infanzia a Scicli. Il sindaco Enzo Giannone ha disposto la sanificazione e la chiusura del plesso della scuola dell’infanzia dell’istituto comprensivo “Don Milani”, sito in viale dei Fiori a Scicli. A seguito di accertamenti effettuati nella giornata del 26 febbraio 2021, sono risultati tre casi di docenti positive al covid-19 presso il plesso della Scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo “Don Milani”, sito in viale dei Fiori. Sentito il Dirigente Scolastico, Dott. Roberto Ferrera, e il Responsabile della protezione Civile Comunale, Ing. Andrea Pisani, considerata la situazione del contesto scolastico e dei possibili contatti all’interno del plesso, il Sindaco di Scicli Enzo Giannone ha deciso che dovrà essere effettuata la sanificazione dei locali interessati e ha disposto la chiusura del plesso della Scuola dell’infanzia di viale dei Fiori nei giorni dal 1° al 3 marzo 2021.Nei prossimi giorni il Dipartimento di Prevenzione Medicina Scolastica dell’ASP, sentito il Dirigente Scolastico, stabilirà per quali sezioni dovrà scattare il provvedimento della quarantena.