Pirlo: Lo scudetto resta uno dei nostri obiettivi

TORINO - ’’Certo che continuiamo a parlare di scudetto: è uno dei nostri obiettivi, è alla nostra portata e abbiamo il dovere di lottare sino alla fine, sapendo che abbiamo davanti squadre forti’’. Così il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, alla vigilia della sfida del ‘Bentegodì contro il Verona. ’’Il Verona va affrontato nel migliore dei modi, sapendo che sarà una partita molto tosta e fisica, stando molto attenti alla loro corsa e trame di gioco - ha aggiunto in conferenza stampa il mister bianconero - Dragusin? Può essere un’opzione sin dall’inizio, per domani non recupererà nessuno e anche Danilo è squalificato. Per fortuna, con Rabiot, rientra un centrocampista in più. Il loro calcio è in stile Atalanta, sappiamo che ci verranno addosso dal primo all’ultimo minuto’’. In un periodo di emergenza, Pirlo si è soffermato anche su altri elementi della sua rosa: ’’Kulusevski sta bene e sta giocando tanto, magari in un ruolo non suo come già fatto a Parma. Bernardeschi?E’ tra i pochi che sta sempre bene e ha tante possibilità di giocare dall’inizio. Morata recuperato per la Champions? Ora deve stare a riposo fino a domenica per far sparire questo virus. Dybala? Dobbiamo valutare con lo staff medico per farlo rientrare il prima possibile, ma non è a rischio operazione: ha fatto un consulto, ora vedremo quale sarà il trattamento più veloce per farlo rientrare in gruppo’’.