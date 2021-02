Sicilia Regione siciliana

Sicilia, Regione in gestione provvisoria: stop pagamenti Sicilia, Regione in gestione provvisoria: stop pagamenti

Con l'esercizio provvisorio in scadenza (28 febbraio), alla Regione scatta la gestione provvisoria. A ore saranno bloccati i pagamenti, salvo quelli obbligatori come gli stipendi al personale, come disposto dalla Ragioneria generale. Per sbloccare la spesa bisognerà attendere l'approvazione del bilancio 2021, al momento all'esame della commissione Bilancio dell'Ars.