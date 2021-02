Giornata delle malattie rare a Ragusa

Salute e benessere Salute

Anche l’ufficio diocesano per la Pastorale della salute di Ragusa aderisce alla Giornata delle malattie rare che, quest’anno, fortemente condizionata dalle misure di sicurezza dovute alla pandemia da Covid-19, si è terrà domenica 28 febbraio. La Giornata è nata nel 2008 e, anno dopo anno, ha cercato di unire le forze sul fronte della sensibilizzazione, cercando di portare l’attenzione di tutti, come accadrà a maggior ragione quest’anno considerato che non si potranno tenere eventi in presenza, sulle malattie rare. “Le persone con una malattia rara, che per singola patologia sono poche o pochissime – dice il direttore dell’ufficio diocesano, il sacerdote Giorgio Occhipinti – sono nel complesso oltre 300 milioni in tutto il mondo e costituiscono la terza nazione più grande. Secondo i registri regionali e il rapporto MonitoRare 2022, in Italia i malati rari sono quasi 2 milioni e di questi 1 su 5 è un bambino.Collegandosi al sito uniamo.org è possibile rendersi protagonisti di una campagna social, scaricando la copertina di Facebook da inserire nella propria pagina, il post di Instagram o il post di Fb. Inoltre, per chi intende partecipare occorre ricordarsi di utilizzare gli hashtag della campagna: #rarediseaseday#UNIAMOleforze e taggare @uniamomalattierare e @eurordis. In questo modo cercheremo di sensibilizzare quante più persone sarà possibile su un argomento che merita la massima attenzione”.