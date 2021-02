Salute e benessere Alimentazione

Dieta iposodica cosa mangiare: povera di sale. La dieta iposodica è una dieta povera di sale che aiuta a dimagrire e a drenare i liquidi in eccesso. Ma come funziona e cosa mangiare nella dieta iposodica e povera di sale? Quali sono gli alimenti iposodici? La cucina iposodica prevede l’uso di cibi iposodici ossia tutti alimenti indicati per una dieta povera di sale e quindi per un’alimentazione iposodica, povera di sodio. Vedremo un esempio di dieta iposodica per capire meglio come funziona e cosa mangiare, anche nel caso in cui si vuole una dieta ipocalorica e iposodica. Poche calorie, poco sale in cucina e l’alimentazione diventa più che altro una cura, è importante sapere in una dieta iposodica cosa non mangiare.Esempio dieta iposodicaDIETA IPOSODICA COSA MANGIARE Panoramica sulla dieta iposodicaNella dieta iposodica cosa mangiare è una questione importantissima: tutti i cibi non iposodici vanno eliminati o ridotti nella dieta a favore di quegli alimenti naturalmente poveri di sale e di sodio. Di seguito, gli alimenti iposodici consigliati per la dieta povera di sale:carboidrati integrali (pasta, pane e riso integrale);pesce fresco, soprattutto il pesce azzurro (alici, acciughe, sgombro, tonno, leccia, palamita, sarda, aringa, ricciola);condire con oli vegetali a crudo (olio extravergine di oliva, di soia, vinaccioli, di noci, di lino);verdure iposodiche di ogni tipo, di stagione e meglio se crude;concessi i prodotti refrigerati o surgelati;bere possibilmente solo acqua iposodica, a basso contenuto di sodio.MA QUALE E' IL FABBISOGNO DI SODIO E QUANTO INVECE NE PREVEDE LA NOSTRA DIETA?Un’alimentazione iposodica è una dieta povera di sodio e povera di sale, per riuscire a mangiare solo cibi iposodici è necessaria autodisciplina e voglia di benessere. Le diete iposodiche sono così benefiche per l’organismo – se prescritte da uno specialista – che aiutano a combattere ipertensione, colesterolo alto, sovrappeso e obesità.Dieta povera di sodio: Cosa non mangiareLe cattive abitudini ti hanno condotto fino al limite, e ora le dovrai combattere una ad una: infatti, la dieta iposodica che stai valutando prevede di eliminare cibi che prima includevi senza pensieri nella tua alimentazione. Ecco cosa non mangiare nella dieta iposodica:eliminare completamente il sale da cucina, sopperendo con altre spezie, erbe aromatiche e scorza di agrume;eliminare o ridurre gli alimenti conservati (essendo il sodio un conservante naturale): insaccati, formaggi stagionati, cibi precotti, cibi in latta (come il tonno, o la carne in gelatina, o i legumi precotti);evitare troppi alimenti glucidici come farinacei, marmellate e conserve, frutta sciroppata;abolire le carni grasse e della carne rossa;bisogna abolire i tuorli d’uovo;abolire grassi saturi o idrogenati;abolire alcolici e vino ai pasti;riduzione drastica di caffè;frittiTutte le diete povere di sodio prevedono l’eliminazione di questi alimenti che sono considerati dannosi per la salute. Alcuni esperti dell’alimentazione sostengono che ridurre al minimo o cancellare dal proprio stile di vita il vizio del tabagismo aiuta ad ottenere maggiori benefici e più velocemente.Dieta iposodica: consigli e segretiSi sa, mangiare cibi riducendone il contenuto di sale può risultare faticoso, ed è per questo che bisogna usare un po’ di trucchetti per ingannare i nostri sensi, ad esempio, la prima cosa da fare è quella rendere i pasti appetibili ed esteticamente belli. C’è un detto famoso che recita: “anche l’occhio vuole la sua parte”, ebbene, questo vale anche per il cibo, datevi quindi alla creatività in cucina e sperimentate nuove e diverse ricette. Un altro consiglio è quello di usare aromi o spezie leggermente piccanti in modo da far combaciare la naturale sapidità degli ingredienti e sfruttarla a vostro vantaggio. Ad esempio, potete rimpiazzare il sale con coriandolo, dragoncello, timo, curcuma, menta, rosmarino, cipolla, aglio, pepe e via dicendo. Anche il limone è una valida alternativa al sale, specie sull’insalata o sulla carne arrostita. Evitate cibo proveniente da fast food e concedetevi piatti a base di ingredienti freschi e naturali, in modo da mantenere un equilibrato regime alimentare e al contempo prestare attenzione a tutto ciò che consumate. Sarebbe opportuno, inoltre, evitare l’uso di ingredienti a base dolce, nonostante siano in grado di smorzare la naturale sapidità dei cibi.DIETA IPOSODICA COSA MANGIARE IN UN ESEMPIO DI MENU'Colazione:orzo o caffe' con latte intero (g 150) e zucchero o miele.Pane senza sale (g 50) o grissini o fette biscottate senza sale (g 30)Burro senza sale (del tipo "LURPAK" senza sale)Marmellata, gelatina di frutta (a volontà).Spuntino di metà mattinaSpremuta di frutta (g 150) con zucchero a volontà oppure frutta fresca o cotta (g 200), oppure una-due fette biscottate senza sale con burro e marmellataPranzo:Riso o semolino (g 70) con pomodori freschi o pelati (g 50) oppure con legumi (piselli, lenticchie, ceci, fagioli, fave) (g 40 se secchi o g 80 se freschi) oppure minestrone (g 200) ed uno-due cucchiai di olio extra vergine di oliva; (condimento aggiuntivo): burro senza sale;Secondo piatto non più di due volte alla settimanaCarne di vitello o di manzo o di capretto o "carne bianca" (g 60) cucinata a piacere con condimento a base di olio extra-vergine di oliva o burro senza sale oppure pesce fresco (g 100) cucinato a piacere con condimento a base di olio extra-vergine di oliva o burro senza sale;1 uovo cucinato a piacere; verdura od ortaggi (g 150: barbabietole, carote, cicorie, cipolle, finocchi, lattuga, melanzane, peperoni dolci, pomodori, ravanelli, scarola, zucca gialla, zucchine) oppure (g 100: bietole, broccoli, cavolfiori, cavoli, cavoli verza, carciofi, cime di rapa, fagiolini verdi, patate, sedani, spinaci)pane fresco senza sale a volontàfrutta (g 150).Spuntino pomeridiano:fette biscottate senza sale con burro senza sale e marmellata o frutta fresca;Thè o caffè diluito + zucchero;Spremuta di frutta (g 150) con zucchero o miele.Cena:Pasta o riso o semolino (g 50) con pomodori o burro senza sale od olio extra-vergine di oliva; oppure minestrone (g 100) in brodo di verdura Senza sale;patate (g 200) tutte le volte che si vuole;1 uovo 1 volta alla settimana cucinato come si preferisce (occhio di bue, a frittatina con o senza verdure o patate, in camicia).