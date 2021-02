Moda MomonÃ¬: tendenza natura per abiti e cappotti

Moda e spettacolo Moda

Moda Momonì: tendenza natura per abiti e cappotti Moda Momonì: tendenza natura per abiti e cappotti

Moda e la voglia di natura di Momonì. Le tendenze per abiti a stampa stagno e cappotti cocoon. Nasce dalle immagini di natura del film 'Il pianeta Azzurro' di Franco Piavoli l'ispirazione per la collezione per il prossimo inverno di Momonì, presentata con un fashion film a Milano Moda Donna. "Nella natura - spiega la direttrice creativa Michela Klinz - esplode la vera estetica di Momonì intessuta, letteralmente, di quella maestria artigiana in cui convergono lavorazioni preziose e tecniche sapienti". A raccontare questa voglia di natura la nuova stampa stagno con piccole rane colorate e l'altrettanto inedita fantasia floreale, usate per abitini, pantaloni morbidi e camicie, da portare con cappotti cocoon in bouclé di lana-mohair o in rustici Principe di Galles.