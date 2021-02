Moda Kiton donna autunno Inverno 2021-2022: cashmere

Moda e spettacolo Milano

Moda Milano, il glamour quotidiano di Kiton. Cappotti e pigiami in cashmere e giacche a T-shirt. C'è il glamour della Hollywood anni 30 ma declinato in un'eleganza quotidiana grazie ai tessuti da uomo proposti al femminile alla base della collezione Kiton Donna Autunno-Inverno 2021-2022, presentata a Milano. Il fulcro sono i cappotti di cashmere ampi, lunghi, oversize in chevron bouclè con motivi quadrettati oppure in double con all'interno un gilet di visone, da portare con bluse, camicie, gonne lunghissime e chemisier al ginocchio tutti in seta. Si va sul velluto con T shirt-jackets e pantaloni ampi, mentre il pigiama, ormai sdoganato come abbigliamento non solo da camera, è di cashmere.