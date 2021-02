Moda Borbonese, tendenza cottagecore

Moda e spettacolo Moda

Modca Borbonese. E' il 'Cottagecore', una sottocultura della generazione Z che celebra una vita rurale idealizzata definita dal New York Times come "l'estetica in cui la quarantena è romantica anziché terrificante", a ispirare la collezione per il prossimo inverno di Borbonese, presentata alla Torre Breda, grattacielo milanese progettato dall'architetto Mattioli e costruito tra il 1950 e 1955, icona della ripresa nel dopoguerra. Qui il marchio svela la sua idea di guardaroba evergreen - firmato dal duo creativo Dorian Tarantini e Matteo Mena -dove la riscoperta dell'immaginario anni Cinquanta si abbina all'urgenza contemporanea di un rapporto più stretto con la natura."Mai come in questo momento è limpida la volontà e necessità di preparare per Borbonese una tela in cui l'heritage si possa tessere solidamente con una ricercata visione per il futuro total-look - spiega Dorian Tarantini - Portando alla creazione dei codici per un nuovo classico italiano, fra reminiscenze da sartoria milanese e cottagecore". Così il sartoriale si alterna all'outerwear, e i completi da città si indossano con imbottiti trapuntati o giacconi sailing e stivali da serra inglese. Su tutto, la lunga sciarpa con revers che si sovrappone ai cappotti a scialle e agli abiti, creando l'illusione dei tailleur; oppure il grembiule da giardinaggio in camoscio.