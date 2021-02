Dal mondo Covid Esteri

Emergenza Covid Germania: 10 mila positivi e 400 morti

Sono quasi 10mila i nuovi casi di coronavirus confermati nelle ultime 24 in Germania e circa 400 le persone che sono morte per complicazione. Sono i dati del Robert Koch Institute, l'agenzia incaricata dal governo di Berlino di monitorare l'andamento della pandemia in Germania, che nell'ultima giornata ha riportato 9.997 contagi e 394 decessi. Viene così aggiornato a 2.424.684 il totale delle persone contagiate dal Covid-19 e a 69.519 quello dei morti.