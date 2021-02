Noleggio auto a lungo termine: cosa c'Ã¨ da sapere

Curiosità Auto

Noleggio auto a lungo termine: cosa c'è da sapere

Un'opzione che non deve essere trascurata quando si è alla ricerca di una nuova automobile è quella relativa al noleggio a lungo termine. Si tratta di una realtà molto importante in diversi settori, sia in quelli professionali e lavorativi che in riferimento all'ambito privato. Sono sempre di più i nostri connazionali che fanno riferimento al noleggio auto a lungo termine quando hanno l'esigenza di utilizzare un'automobile per gli spostamenti quotidiani, sia per la vita di ogni giorno che per le attività lavorative. Ma cosa dobbiamo sapere su questa possibilità di scelta? Sicuramente ci sono molte domande che in tanti si fanno sul noleggio auto a lungo termine. Vediamo di saperne di più.I servizi con un canone fissoQuella che caratterizza il noleggio di un'automobile a lungo termine è una formula che può essere considerata all inclusive. C'è infatti la possibilità di usufruire di tanti servizi inclusi in un unico canone fisso da sostenere mensilmente. Non ci riferiamo esclusivamente al costo del noleggio stesso, ma anche a tanti servizi aggiuntivi che sono compresi nel canone mensile stabilito dal contratto sottoscritto. È possibile avere a disposizione le assicurazioni previste e tutti i servizi relativi alla manutenzione, sia quella ordinaria che quella straordinaria. Naturalmente il noleggio di un'auto a lungo termine permette di ridurre le pratiche burocratiche e amministrative che interessano la proprietà del mezzo di trasporto. Si ottiene così anche un preciso risparmio di tempo, con una somma fissa che viene pianificata per tutta la durata del contratto stabilito all'inizio.Con il noleggio di un'auto a lungo termine si ha la possibilità di utilizzare tutti i servizi offerti da un veicolo senza la necessità di doverlo in seguito riscattare. Nella rata mensile sono comprese tutte le voci relative all'assicurazione e alla manutenzione che vengono stabilite in una fase iniziale e che hanno una durata per il tempo indicato nel contratto. In genere, per quanto riguarda la durata del contratto, si può andare da un minimo di 12 mesi ad un tempo massimo di 60 mesi. Secondo quanto dimostrano le statistiche, comunque, sembra che una delle scelte maggiormente effettuate dagli automobilisti sia quella relativa ad un periodo di tempo di 16 o di 48 mesi. Inoltre è da dire che spesso il tempo di consegna dell'auto che viene richiesta non è elevato. Se il veicolo è già disponibile, in pochi giorni è possibile usufruire del mezzo di trasporto e di tutti i servizi stabiliti in fase di sottoscrizione del contratto.Alcune domande sul noleggio a lungo termineUna domanda che in tanti si pongono è quella relativa a chi può guidare l'automobile oltre al cliente che sottoscrive il contratto. In genere possono utilizzare l'auto anche i familiari o chi è autorizzato dall'intestatario del contratto, purché ovviamente siano persone in possesso di una patente di guida valida e regolare. A volte viene messa a disposizione dei clienti di una società di noleggio anche una carta carburante. Si tratta di una card che è connessa strettamente all'utilizzo di una singola automobile. È però un servizio aggiuntivo, che potrebbe non essere compreso tra le voci del contratto. Per questo, se si ha intenzione di richiedere anche questo servizio extra, bisognerebbe sempre fare un'apposita richiesta, che verrà valutata dalla società di noleggio.Per quanto riguarda la manutenzione del veicolo, questa attività, sia di tipo ordinario che straordinario, può essere effettuata in un'officina tra quelle convenzionate con la società che si occupa del noleggio a lungo termine. In ogni caso è bene ricordare che queste officine in genere si trovano in tutto il territorio italiano. Per saperne di più è sempre opportuno chiedere informazioni precise alla società che mette a disposizione il mezzo di trasporto con la formula del noleggio a lungo termine.