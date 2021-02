Cucina Ricetta

Ricette cavolo cappuccio: insalata e alla siciliana. Il cavolo cappuccio può essere preparato con tante ricette semplici e gustose. Il cavolo cappuccio è un alimento ideale per chi decide di dimagrire e seguire una dieta. Le varietà di cavolo cappuccio più conosciute e utilizzate in cucina sono il cavolo cappuccio bianco e il cavolo cappuccio rosso o viola. Con il cavolo cappuccio si possono preparare contorni di stagione e primi piatti.RICETTA INSALATA DI CAVOLO CAPPUCCIO E MELESe volete gustare il cavolo cappuccio a crudo sceglietelo come ingrediente per la vostra insalata e abbinatelo alle mele tagliate a spicchi e ai gherigli di noce, condendo con aceto balsamico o succo di limone.ECCO GLI INGREDIENTI E LA PREPARAZIONE DELLA RICETTA: INSALATA DI CAVOLO CAPPUCCIO E E MELEL'insalata di mele e cavolo cappuccio è un delizioso contorno invernale; i colori, i profumi e i sapori di questa insalata ci parlano di questa stagione. Un piatto vegetariano sano e nutriente in cui tutti gli ingredienti sono ricchi di proprietà benefiche. Va benissimo per accompagnare carne, pesce o formaggi e si prepara in pochi minuti. Pulire il cavolo cappuccio è infatti molto semplice perchè le sue foglie compatte si tagliano facilmente in striscioline sottili tutte insieme con un buon coltellino affilato o con la mandolina. Solo dopo potrete lavarle e asciugarle bene in modo da condirlo al meglio. Vi consiglio di non lasciare residui di acqua cosicchè il condimento aderisca bene e renda la vostra insalata gustosa e saporita. Io ho scelto il dressing allo yogurt al posto dell'olio ma ovviamente se siete vegani o tradizionalisti potete utilizzare il classico olio extra vergine di oliva con aceto di mele o limone.INGREDIENTI INSALATA DI CAVOLO CAPPUCCIO E MELE1 mele Fuji1 cavolo cappuccio180 ggherigli di noce60 g dressing allo yogurtSalepepeEliminate le prime foglie più esterne del cavolo cappuccio e affettatelo molto sottilmente con un coltello o con la mandolina, poi lavatelo e asciugatelo perfettamente, magari con una centrifuga per insalate. Lavate e sbucciate la mela e tagliatela a tocchetti. Unite in una ciotola il cavolo cappuccio e la mela e condite con il dressing allo yogurt, un pizzico di sale e una macinata di pepe. Impiattate l'insalata di cavolo cappuccio e mele e completate con i gherigli di noce spezzettati grossolanamente.RICETTA CAVOLO CAPPUCCIO IN UMIDO ALLA SICILIANAIl cavolo cappuccio in umido alla siciliana prevede di utilizzare come ingredienti per la cottura e il condimento il concentrato di pomodoro, l’olio extravergine e il vino bianco.Ecco gli ingredienti e la ricetta col cavolo cappuccio in umido alla sicilianaDalla tradizione sicula c’è un piatto che non soltanto è buonissimo ma fa anche molto bene alla salute. Si tratta del cavolo cappuccio in umido alla siciliana, che rinforza anche il sistema immunitario, abbassa la pressione ed è un antiossidante. Un contorno che è anche un toccasana per la nostra salute e che si presta a molte interpretazioni (come ad esempio in cavolo cappuccio in salsa agra).COME FARE IL CAVOLO CAPPUCCIO IN UMIDO ALLA SICILIANASi tratta di una ricetta molto semplice da realizzare. Il cavolo cappuccio in umido alla siciliana infatti viene preparato tagliando a listarelle il cavolo, facendolo appassire con l’aglio, il vino e il concentrato di pomodoro. Ecco i passaggi per il cavolo cappuccio in umido alla siciliana.INGREDIENTI PER LA RICETTA CAVOLO CAPPUCCIO IN UMIDO ALLA SICILIANACavolo cappuccio 800 gConcentrato di pomodori 1 cucchiaioOlio di oliva extravergine 1 cucchiaioAglio a spicchi 1Vino bianco 1 dlSale q.b.Mondate il cavolo cappuccio, eliminando le foglie esterne; staccate poi quelle rimaste, lavatele e tagliatele a listarelle sottili, poi sbucciate e schiacciate l'aglio.PREPARAZIONE Scaldate l'olio in una casseruola e aggiungetevi le listarelle di cavolo e lo spicchio d'aglio preparati. Regolate quindi di sale e lasciate appassire le verdure per 10 minuti circa.Bagnate con il vino e lasciatelo in parte evaporare a fuoco moderato, poi unite il concentrato di pomodoro diluito in 2 dl di acqua tiepida e mescolate in modo da far insaporire bene il tutto.Proseguite la cottura per 1 ora circa, a fuoco bassissimo e a recipiente coperto, mescolando di tanto in tanto con un cucchiaio di legno.