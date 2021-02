Attualità Asp Ragusa

Ragusa, HelpLine GAP: linea telefonica gratuita per giocatori patologi Ragusa, HelpLine GAP: linea telefonica gratuita per giocatori patologi

HelpLine GAP: una linea telefonica gratuita che fornisce sostegno psico-educativo ai giocatori patologici e alle loro famiglie operativa dal 1° marzo al numero 3334 114 94 20.Ad annunciare l’attivazione della linea telefonica chiamata “HelpLine GAP”, è il l direttore generale dell’Asp di Ragusa, Angelo Aliquò. Una linea telefonica gratuita che fornisce sostegno psico-educativo ai giocatori patologici e alle loro famiglie. Una realtà che nasce all’interno del Progetto “Cura delle Dipendenze da GAP” – Riparto Fondo Sanità, responsabile del Progetto il direttore U.O.C. Dipendenze Patologiche, dott. Giuseppe Mustile; coordinatrice del Progetto GAP, dott.ssa Monique Gentile. La linea sarà attiva dal 1° Marzo 2021 dal lunedì al sabato. Di mattina dalle 09.00 alle 14.00 e il pomeriggio dalle 16.00 alle 21.00. Il numero di telefono al quale rivolgersi per chiedere sostegno e aiuto è 3334 114 94 20 oltre alle chiamate consentirà di ricevere messaggi WhatsApp e sms. Operatori esperti, nel dare supporto, forniranno anche informazioni sui servizi ASP e sulle modalità di accesso. Un obiettivo raggiunto grazie anche al supporto e al sostegno del direttore dell’U.O.C. Servizio Informatico Aziendale, dott. Massimo Iacono e del suo staff, per la velocità in cui si è attivato il servizio. Inoltre, va sottolineato il ruolo importante svolto dal dr. Riccardo Giammanco, direttore dell’’U.O.C. Servizio Programmazione e Controllo di Gestione Sistemi Informativi Aziendali e Statistici e Responsabile progetti vincolati.