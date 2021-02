Covid Scicli: 19 positivi e 149 in quarantena

Attualità Coronavirus

Diciannove positivi al Covid 19 e 149 persone in quarantena per 10 giorni. Sono questi i dati Covid di oggi, 26 febbraio 2021, a Scicli. Il sindaco Enzo Giannone oggi ha comunicato la chiusura di cinque classi dell’Istituto di Istruzione Superiore “Q. Cataudella”. Si tratta di due classi del plesso dell’Istituto Tecnico Economico e di tre classi del plesso dell’Istituto Tecnico Agrario. Finora tre alunni e un docente positivi al covid 19. Gli alunni in quarantena sono 124, 21 i docenti, 4 il personale ATA. Per tutti loro sarà effettuato il tampone molecolare di controllo dopo dieci giorni di quarantena. Le classi faranno solo didattica a distanza. In quarantena anche gli alunni e il personale delle due sezioni della scuola dell’infanzia di Donnalucata dell’Istituto Comprensivo “E. Vittorini”. Anche per loro sarà effettuato il tampone molecolare di controllo dopo dieci giorni di quarantena.Oggi e domani, dalle ore 15:00 alle ore 19:00, si effettueranno i tamponi rapidi presso il “drive in” del Centro della Protezione Civile Comunale di contrada Zagarone.