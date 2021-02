Bollettino Covid Sicilia: 613 nuovi positivi: 214 Palermo e 41 Ragusa

Sicilia Coronavirus

Sono 613 i nuovi positivi Covid-19 che si registrano oggi in Sicilia con 25.187 tamponi processati e una incidenza poco superiore al 2,4%. Lo annuncia il Bollettino del Ministero della Salute di oggi, 25 febbraio 2021. La regione si trova anche oggi al dodicesimo posto nel numero dei nuovi contagi giornalieri. Le vittime sono state 15 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.075. Gli attualmente positivi sono 27.026 ovvero 664 casi in meno rispetto a ieri. I guariti che sono 1.262. Negli ospedali tornano a diminuire i ricoveri e adesso sono 930, 16 in meno rispetto a ieri, ma salgono i ricoveri in terapia intensiva dove adesso sono 131, ovvero uno in più rispetto a ieri.Questo il report dei contagi nelle province siciliane:64 Agrigento27 Caltanissetta99 Catania12 Enna69 Messina214 Palermo41 Ragusa75 Siracusa12 TrapaniLe dosi di vaccino complessivamente inoculate sono 301722.