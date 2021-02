Lady Gaga a Roma per un film su Gucci

Moda e spettacolo Cinema

Le foto di Lady Gaga a Roma mandano in subbuglio i social. La star, reduce dall'esibizione all'insediamento del nuovo presidente Usa, Joe Biden, si trova nella capitale per girare alcune scene di 'Gucci', il film di Ridley Scott sull'omicidio di Maurizio Gucci. Gaga nel film sarà Patrizia Reggiani, che per l'omicidio di Maurizio ha scontato 18 anni ed è tornata in libertà pochi anni fa. Adam Driver sarà Maurizio Gucci, ucciso nel marzo 1995 a Milano. Nel cast dovrebbero esserci anche Al Pacino, Jeremy Irons, Jared Leto. Per ora, è solo Lady Gaga ad essere stata fotografata a Roma, con mascherina nera e vestito leopardato. Ma tanto è bastato perché le foto rimbalzassero sui social, portando Lady Gaga in vetta alle tendenze di Twitter questa mattina. Il film viene girato nell'anno in cui ricorre il centenario della fondazione della maison Gucci a Firenze: era infatti il 1921.Secondo quanto riportato dal Messaggero, la cantante ha affittato un meraviglioso attico in centro: la casa dovrebbe affacciare direttamente sui Fori Imperiali.