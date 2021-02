Curiosità Moneta

Acquistare criptovalute nel 2021: ecco alcuni consigli utili suggerimenti

Le monete digitali rappresentano uno degli strumenti di investimento che hanno portato in dote un nuovo modo di investire e frutti, se vogliamo, ancora più redditizi. Tutto merito del Bitcoin, ovvero la criptovaluta più famosa a livello mondiale, che sta trascinando tutte le altre criptovalute in un processo di crescita veramente importante. Ecco spiegato il motivo per cui, prima di investire, è fondamentale quali siano le principali criptovalute che sono presenti sul mercato, in maniera tale da fare poi le scelte giuste in fase di investimento. Le più diffuse valute digitali sono Bitcoin, ovviamente, seguita da Ethereum, Litecoin, Tron e Cardano, così come da Binance Coin. Acquistare criptovalute? Conviene rischiare? Se la risposta dovesse essere positiva, su quali è meglio investire. Qualche risposta nelle righe più avanti, tenendo conto di come serva sempre, prima di effettuare qualsiasi tipo di investimento, sia fondamentale conoscere a fondo tale argomento.I motivi per cui conviene puntare su BitcoinÈ chiaro che potrebbe anche apparentemente sembrare una scelta molto banale, dal momento che Bitcoin è la moneta digitale presente un po’ sulla bocca di tutti e che sembra una scelta scontata su cui investire. Detto questo, Bitcoin rappresenta la criptovaluta maggiormente apprezzata in tutto il mondo, non solo dal punto di vista della capitalizzazione, oppure di prezzo unitario, ma anche in riferimento alla notorietà. Anzi, ci sono tutte le premesse perché Bitcoin possa crescere ancora di più nel corso dei prossimi mesi e anni. Dando uno sguardo a quelle che sono le previsioni maggiormente diffuse in riferimento al Bitcoin, è chiaro che risulta difficile mantenere i piedi per terra, anche se gli addetti ai lavori si dividono tra è convinto che questa criptovaluta si trova all’interno di una bolla e quanti, al contrario, sono certi che il rally di Bitcoin proseguirà ancora per diverso tempo.Perché scegliere EthereumSubito dopo Bitcoin, nella lista delle criptovalute maggiormente diffuse e note in tutto il mondo, troviamo senza ombra di dubbio Ethereum. Il motivo è strettamente legato alla capacità della blockchain di questa moneta digitale di garantire massimo supporto ai contratti smart e alle varie app distribuite. Una moneta digitale che ha tutto il potenziale per rendersi protagonista, in futuro, di una rivoluzione sia nel mondo della finanza che a livello aziendale. L’update dell’infrastruttura di Ethereum 2.0 ha consentito di rendere più rapida l’elaborazione dei blocchi, così come di abbattere tutte le varie spese di transazione.Gli investimenti su Bitcoin CashQuesta criptovaluta ha cominciato a svilupparsi nel momento in cui Bitcoin ha dovuto affrontare un hard fork quattro anni fa. Bitcoin Cash è nato con l’intento di risolvere il problema della lentezza nell’espansione dei blocchi originali: in tal senso, è in grado di assicurare delle transazioni decisamente più rapide e anche molto più frequenti. È abbastanza facile intuire che, dal punto di vista del valore, il prezzo di Bitcoin Cash non può eguagliare quello di Bitcoin, ma insieme alla scalabilità che tanto caratterizza questa nuova valuta digitale, c’è dell’ottimo potenzialità per notare un’importante crescita.Conviene ancora investire su Litecoin?Sono diversi i vantaggi che sono legati a Litecoin: prima di tutto, delle tempistiche di transazione particolarmente rapide, ma anche un tasso di generazione di blocchi estremamente più rapido in confronto a Bitcoin. Da mettere in evidenza anche come le spese di elaborazioni siano più basse. Un aspetto a cui appigliarsi per sperare in una crescita futura di Litecoin è indubbiamente rappresentata da una potenza di calcolo richiesta nettamente più bassa in confronto a Bitcoin. Probabilmente, Litecoin è la valuta digitale più fattibile da usare come vero e proprio sistema di pagamento da usare nella vita di tutti i giorni.