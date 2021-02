Cronaca Incidente stradale

Incidente sulla Comiso-Santa Croce Camerina: 3 feriti

Incidente stradale oggi pomeriggio sulla SP 20, la strada che da Comiso porta a Santa Croce Camerina. Lo scontro è avvenuto tra due auto, una Peugeot e un’Alfa Romeo, e un furgone. L’impatto tra i veicoli si è verificato in contrada Zucchi e precisamente nel rettilineo prima della curva per il Centro Seia. Secondo le prime informazioni nello scontro sono rimaste ferite tre persone. E’ ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Il traffico ha subito rallentamenti in entrambe le direzioni di marcia. (Foto Assenza)