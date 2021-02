Ordinanza Comiso, pulizia terreni privati: sanzioni fino a 500 euro

Attualità Comune di Comiso

Iniziata da qualche giorno a Comiso l'attività di pulizia e diserbo dei lotti inedificati di competenza comunale. Ad annunciarlo, l'assessore all'ambiente, Biagio Vittoria. “Anche i privati sono invitati a provvedere ad effettuare il diserbo dei terreni incolti e inedificati”. “In previsione e in via precauzionale, è partita l'attività di pulizia dei terreni di competenza comunale – comunica l'assessore Biagio Vittoria -. Al contempo, ricordo ai proprietari di terreni di provvedere a fare la stessa cosa e di attenersi scrupolosamente all'ordinanza sindacale n. 26 del 16 aprile 2020 che obbliga i proprietari di terreni inedificati a mantenerli puliti e garantirne il diserbo secondo le seguenti modalità e tempi: Zone A e B: in maniera costante durante tutto l'anno solare; Zone C e D: entro il 15 maggio; Zone E: realizzazione di viali tagliafuoco di larghezza minima 3 metri lungo i confini e per superfici non superiori ai 3.000 mq entro il 15 maggio. Il rispetto di tale ordinanza – conclude l'assessore – eviterà di andare incontro alle previste sanzioni da Euro 25,00 a Euro 500,00, denunzia ai sensi dell'art. 650 del codice penale ed esecuzione in danno a cura dell'Ente.E' importante ottemperare sia per evitare che questi terreni siano ricettacolo di qualunque cosa, sia perchè, con l'avvicinarsi della primavera e delle temperature elevate, potrebbero diventare causa di incendi”.