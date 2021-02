Attualità Coronavirus

Covid scuola, due nuovi casi a Scicli: massima attenzione

Al “Q. Cataudella” di Scicli nuovi casi di studente e docente positivi. Esecuzione tamponi “drive in” venerdì 26 e sabato 27 febbraio 2021. Massima attenzione. L’Asp è stata prontamente informata per l’adozione dei provvedimenti conseguenti, a partire dallo screening per gli studenti e il personale scolastico che si effettuerà presso il “drive in” del Centro Comunale della Protezione Civile Comunale di contrada Zagarone a Scicli, nei giorni di venerdì 26 e sabato 27 febbraio, dalle ore 15:00 alle ore 19:00.A seguito di accertamenti effettuati nella giornata di ieri, si sono riscontrati altri due casi di soggetti positivi al covid-19. Si tratta di uno studente frequentante il plesso dell’Istituto Tecnico Economico sito in via Primula e di una docente, residente in altra città, titolare presso l’Istituto Tecnico Agrario. Il contagio risale a qualche giorno fa, in quanto dal 24 al 27 febbraio l’Istituto svolge solo attività didattica a distanza, dopo che era stato registrato un altro caso di positività e che era stata ravvisata una situazione di rischio per tutto il contesto scolastico.Dalla scuola intanto si comunica che, se l’Asp non adotterà ulteriori provvedimenti restrittivi, da lunedì 1° marzo riprenderà l’attività didattica in presenza al 50%, tranne che per due classi dell’Istituto Tecnico Economico, per le classi dell’Istituto Tecnico Agrario e per gli studenti pendolari che arrivano da Santa Croce Camerina, i quali continueranno nella didattica a distanza intanto fino a sabato 6 marzo. Il Sindaco Enzo Giannone che sta seguendo direttamente, come sempre, l’evolversi della situazione, tanto dell’Istituto Superiore “Q. Cataudella” quanto dell’Istituto Comprensivo “E. Vittorini”, invita caldamente tutti i soggetti interessati a recarsi ad effettuare i tamponi e tutti i cittadini a rispettare le norme anticovid vigenti, in particolare l’uso della mascherina e il divieto di assembramento. In questa direzione vengono fatti i controlli da parte delle forze dell’ordine, ma è evidente che, senza la collaborazione di tutti e l’affermarsi di un senso civico diffuso, i controlli non bastano e si rischia di tornare ad una situazione critica, tenuto conto che in questo momento il Comune di Scicli registra 17 casi positivi, con una crescita rilevante in pochi giorni.