Attualità Coronavirus

Covid Ragusa, 272 positivi: morta una donna di Vittoria Covid Ragusa, 272 positivi: morta una donna di Vittoria

Sale il numero dei positivi al Covid 19 in Provincia di Ragusa. Secondo i dati forniti dall’Asp di Ragusa oggi, 25 febbraio 2021, in totale i positivi al coronavirus sono 272 di cui 250 in isolamento domiciliare, 17 ricoverati all’ospedale Giovanni paolo II di Ragusa e 5 nella RSA Covid. I guariti sono 7.741 mentre i morti sono 199. Un decesso è stato registrato nelle ultime 24 ore all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Si tratta di una donna di 83 anni di Vittoria morta nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa.Ma vediamo nel dettaglio i positivi al coronavirus nei Comuni della provincia di Ragusa4 (+2) Acate3 Chiaramonte Gulfi15 (-1) Comiso1 Giarratana5 Ispica10 (-2) Modica0 Monterosso18 (+4) Pozzallo61 (-2) Ragusa7 (+1) Santa Croce Camerina17 (+7) Scicli110 (-2) Vittoria